阿里山花季暖場秀 梅山鄉河津櫻「櫻王」、「櫻后」綻放爭豔

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上山賞花，發現2位茶農同期栽植16年的「櫻穀王」，與另一棵「櫻后」，花開燦爛，相互爭豔，花期剩短短約1周，吸引許多遊客上山追櫻。

蘇家弘多年在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻，河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜，蘇家弘說，這棵「櫻穀王」是王姓茶農栽種，樹齡16年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒。

「櫻穀王」河津櫻是「李登輝之友會」贈送竹崎鄉中和國小花苗，當時學校分送家長，王姓茶農收到樹苗種在茶園，細心照料，成為大阿里山區花季前搶眼櫻王，後來王姓茶農在櫻花樹下建穀倉，被譽為「櫻穀王」。