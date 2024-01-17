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阿里山花季暖場秀 梅山鄉河津櫻「櫻王」、「櫻后」綻放爭豔

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林姓茶農同時期栽植的河津櫻，櫻花也滿開綻放，形成櫻王、櫻后爭豔美景，相當迷人。圖／蘇家弘提供
林姓茶農同時期栽植的河津櫻，櫻花也滿開綻放，形成櫻王、櫻后爭豔美景，相當迷人。圖／蘇家弘提供

嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收，生態觀察家暨攝影師蘇家弘上山賞花，發現2位茶農同期栽植16年的「櫻穀王」，與另一棵「櫻后」，花開燦爛，相互爭豔，花期剩短短約1周，吸引許多遊客上山追櫻。

蘇家弘多年在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻，河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜，蘇家弘說，這棵「櫻穀王」是王姓茶農栽種，樹齡16年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒。

「櫻穀王」河津櫻是「李登輝之友會」贈送竹崎鄉中和國小花苗，當時學校分送家長，王姓茶農收到樹苗種在茶園，細心照料，成為大阿里山區花季前搶眼櫻王，後來王姓茶農在櫻花樹下建穀倉，被譽為「櫻穀王」。

蘇家弘說，除「櫻穀王」河津櫻，另一棵相隔20多公尺，由林姓茶農同時期栽植的河津櫻，櫻花也滿開綻放，形成櫻王、櫻后爭豔美景，相當迷人，太和樟樹湖河津櫻是阿里山區最早開、開得最美的櫻花，當地是阿里山高山茶區。河津櫻花觀賞期，天氣晴朗藍天搭配粉紅櫻，浪漫唯美，茶農呼籲遊客賞花拍照愛護櫻花樹，不要為了拍照用手觸摸、攀折花枝，避免影響櫻樹生長。

河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜。圖／蘇家弘提供
河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收。圖／蘇家弘提供
林姓茶農同時期栽植的河津櫻，櫻花也滿開綻放，形成櫻王、櫻后爭豔美景，相當迷人。圖／蘇家弘提供
林姓茶農同時期栽植的河津櫻，櫻花也滿開綻放，形成櫻王、櫻后爭豔美景，相當迷人。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收。圖／蘇家弘提供
嘉義縣梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」河津櫻綻放，粉紅風暴來襲，美不勝收。圖／蘇家弘提供
河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜。圖／蘇家弘提供
河津櫻盛開綻放，吸引熊蜂採花蜜。圖／蘇家弘提供

河津櫻 櫻花季 阿里山

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