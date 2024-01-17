新冠增溫搶打Novavax XBB疫苗爆缺貨 台中暫停預約！

衛福部疾管署統計，新冠疫情增溫也讓本月9日開打的新冠Novavax XBB疫苗打氣熱絡，但受16.5萬劑疫苗「溫度異常」換貨影響，疫苗供貨不及，很多診所都爆缺貨。對此，台中市衛生局說，台中市已暫停預約作業，待中央下貨後，即恢復預約接種，建議民眾可選擇一樣安全有效的莫德納XBB疫苗接種，並在年節前及時提升保護力。

衛福部疾管署證實，去年底到貨的46萬劑Novavax XBB疫苗，其中32萬劑被監測運輸時溫度異常，16.5萬劑需與原廠換貨，新貨最快月底抵台，其餘16.47萬劑將由食藥署再確認品質，若品質無虞，最快19日放行。

台中市衛生局說明，Novavax XBB疫苗，台中市第一批受配1萬5590劑，已全數受理民眾完成預約。依據疾管署新聞稿，Novavax XBB疫苗因溫度異常導致供應延，台中市除原完成預約民眾可持續接種外，餘已暫停預約作業，後續待中央下貨後，即恢復預約接種。

台中市文心森林公園接種站由施勝桓診所承接，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。

施勝桓觀察，最近因天冷多種病毒活躍，其中新冠增溫，幾乎是「全家中獎」，症狀包括喉嚨痛、頭痛等，