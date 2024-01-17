違法新興菸品氾濫 應封鎖海外網站

新興菸品違法案件在境外社群平台走紅，生活周遭不時出現新興菸品，連政治人物都在抽！董氏基金會菸害防治組主任林清麗受訪時說，政府應效仿泰國政府，以「封網」來對付非法行銷新興菸品的網站。她進一步說，過去追查加熱菸違法事件都僅限於個人，應向上追查供貨源頭，防止新興菸品荼毒台灣青少年。

違法菸品在境外平台

菸害防制法去年3月22日修正施行，規定電子煙在內的各式類菸品及未經核定通過健康風險評估審查的加熱菸皆為違法產品，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用，違者將依法重罰。

國健署15日表示，據統計截至去年12月31日，實體及網路稽查共27萬餘家件次，查有違法行為經完成行政程序，開立處分書僅579件，裁罰金額合計新台幣3343萬元。其中，網路監測疑似違法案件超過7成集中在Facebook、Instagram及露天拍賣等平台，這3大平台近3個月案件數占比甚至高達9成。

國健署強調，已提供網路監測關鍵字協助平台業者建立自主查核機制，如發現違規商品可立即下架，以免觸法受罰。部分業者已配合自主管理，少部分業者未改善，將持續與地方政府衛生局合作監測，將稽查違法者移請衛生局裁處。

目前仍無合法加熱菸

林清麗認為，雖然菸害防制法修法定調「一開（開放加熱菸）一禁（禁止電子煙）」，但加熱菸需要經過申請與審查才能合法通行，目前仍無任何一家廠商通過，所以台灣目前仍屬「雙禁」的狀況。

「儘管主管機關實體及網路稽查共27萬餘家件次，但從肉眼可見、周圍民眾反應都可以知道，新興菸品仍有一定的氾濫程度，」林清麗表示，包括政治人物都公然在抽加熱菸，政府應該要儘速釐清問題，否則現在「雙禁」的狀況都無法管制新興菸品，未來變成「一開一禁」的話還得了。

她指出，目前針對「國內網站」違法兜售電子煙的狀況，因為是當地的業者，只要政府願意執行懲處與稽查的行為，在國內網站下架新興菸品的難度不高，且業者也會有自律的動作。

應封鎖海外菸品網站

「基金會曾轉介1千多件的違規廣告給主管機關，得到的回應都是負責人在海外，所以難以管理，」林清麗指出，「國外網站」才是新興菸品宣傳的主要源頭。同時禁止電子煙、加熱菸的泰國也曾出現海外網站兜售違法菸品的狀況，該國政府就大動作封鎖行銷新興菸品的主要網站，更起到殺雞儆猴的作用。

她最後表示，政治人物違規使用加熱菸的事件鬧上新聞，但主管機關僅對個人開出2千元的罰單，卻未能追查源頭。林清麗質問，「是誰賣的？商品來自製造商或走私嗎？這些罪名罰款上看1千萬，只有中央協助積極追查源頭，才能降低新興菸品的危害。

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