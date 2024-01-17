周六起寒流來襲先濕後乾一連冷6天 最冷時間是這3天

把握這幾天好天氣，因為周末起天氣要變冷，且是濕冷天氣。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周五前回暖好天氣，但周六起至下周四明顯轉冷，溫度一路下滑，下探7度。

柯聿寧指出，今白天起受高壓迴流偏東風影響，迎風面東半部到恆春半島有短暫雨，西半部晴到多雲，溫度上升，白天高溫由北到南約25-28度，中北部沿海受背風渦旋影響溫度回升幅度較小，高溫23-24度。

周四至周五仍是高壓迴流環境，迎風面花東、屏東有局部短暫雨，早晚西半部空品較不佳，容易有霧霾，各地白天高溫還會再上升1-2度，水氣逐漸增多，普遍是偏暖到有點悶熱。

柯聿寧指出，預估周五晚間中國沿岸到台灣東北方有鋒面發展，約於深夜到周六白天掠過台灣，影響時間稍延後，各地有短暫雨機會，中北部、東半部降雨機率較高，雨後溫度普遍下降。

南部在下周日白天有回溫機會，其餘地區周六開始到下周二溫度一路下滑，因華南水氣東移，中南部雲量增多，北部持續陰雨，偏濕冷，預估下周三水氣開始減少，西半部夜間輻射冷卻作用變得明顯，低溫還會再下探。

柯聿寧指出，這波顯著低溫持續到下周四清晨，預估各地最低溫時間點為下周二晚間、周三全天、周四清晨，北部市區低溫可能8-9度，中部配合輻射冷卻作用，低溫恐降至7-9度，局部空曠地區及近山區還會再更低，非常顯著的寒冷，整體溫度下周五白天才會回升。

柯聿寧指出，周末這波寒流影響時間長，預報溫度偏低，加上水氣多白天回溫有限，全天都比較濕冷。中北部、東北部2000公尺以上、中部3000公尺以上區域在下周二凌晨到下周三深夜有較高機率出現冰霰或降雪。