整體國際觀光客目標1200萬人次 今年拚200萬陸客來台

交通部觀光署今年訂定一千兩百萬人次國際觀光客來台目標，回到疫情前水準，但如今民進黨連續執政，旅遊業者認為，陸客來台恐遙遙無期，但少了陸客，想要達標會很有壓力。觀光署長周永暉表示，一千兩百萬人次目標不變，希望還是要有陸客加持，各來源國也可截長補短。

根據觀光署統計，疫情前、二○一九年，約一一八六萬人次入境，其中有二七○萬人次為陸客，占來台旅客最大宗。今年若少了陸客加持，要達千萬目標恐為一大挑戰。

中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，今年一千兩百萬人次目標，要把陸客列入計算才有可能，光靠其他國家，壓力會很大。且今年日本景氣不好、日幣貶值加上航空人員不足，出境人數可能更萎縮，更不用說是來台人數，來台旅客要回到疫情前水準，臨門一腳就在大陸市場。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則認為，少了陸客還是有可能達標，但若有陸客加持，來台旅客成長幅度會明顯較快、市場也會更健全，另東南亞等國家簽證也應更鬆綁，以吸引這些國家旅客來台。

周永暉表示，今年一千兩百萬人次目標不變，但還是希望陸客要加持，目標約兩百萬，「衝衝看」，三月一日我國開放組團赴陸，希望大陸也能開放來台，這是良性互動。

周永暉也提到，預計二月公布詳細方案（指解除組團赴陸禁團令）。至於是否有每日限額？他僅說「會依照業者實際銷售情況開放」。

周永暉表示，今年希望每個市場都回疫情前基本盤。