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健康你我他／繼續跑山跑海 看美景練體力

聯合報／ 文╱陳啟文（新北中和）
跑步旅遊及參加馬拉松賽事，既能欣賞美麗景色，又可鍛鍊健康體魄。圖／陳啟文提供
跑步旅遊及參加馬拉松賽事，既能欣賞美麗景色，又可鍛鍊健康體魄。圖／陳啟文提供

剛邁入40歲時，小腹漸漸微凸，看到年齡相當的同事和朋友的身材像灌風一樣，鮪魚肚、雙下巴、三層肉逐一出現，滿臉的「福相」，自認翩翩美壯年的我，實在無法忍受身材這麼早就走樣，只好半強迫自己開始運動，加上弟弟送我一輛變速登山車，讓我更沒有鬆懈的藉口。

我從平地騎到山區，攻占北部近郊各山頭，烘爐地、烏來、貓空、坪林、十分、陽明山、觀音山，甚至騎到桃園復興。

搭車的人常誇讚騎單車爬山好厲害，騎車爬山者又誇讚雙腳跑山的很勇猛，真的如此，後來我也愛上跑步及參加馬拉松，進化為勇腳馬。

一樣從平地練跑，自10公里逐步挑戰長距離及山路，同樣跑遍近郊各山區。日前，一個人從瑞芳車站起跑，一路爬坡，途經九份老街、金瓜石地質公園、不厭亭，直下到雙溪車站；上月底，又從新北投捷運站跑上陽明山，途經花鐘、竹子湖、小油坑、馬槽，下到金山老街，盡情享受在山林慢跑的樂趣。

跑步旅遊及參加馬拉松賽事，既能欣賞美麗景色，又可鍛鍊健康體魄，好處說不盡，也讓我維持30年的好身材。

新的一年，我計畫找更多景色優美的路線，繼續跑山、跑海練腳力，祈願年逾半百的我，仍然是一尾活龍。

馬拉松 老街 陽明山

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