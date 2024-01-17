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鍋貼焦底去皮就能吃？ 醫師不建議

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
鍋貼不管燒焦面積多大，專家建議都丟棄不要食用，避免有食安疑慮。本報資料照片
鍋貼不管燒焦面積多大，專家建議都丟棄不要食用，避免有食安疑慮。本報資料照片

有網友到八方雲集中和某分店買了一盒鍋貼，但整盒鍋貼底部呈現焦黑，而且已不是第一次發生。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，鍋貼的外皮、內餡和使用的油脂，遇到高溫產生的化合物，在動物實證實驗有致癌性，人體則尚無相關證據，建議不管燒焦面積多大，都丟棄不要食用，避免有食安疑慮。

有網友在臉書社團發文指出，他前往八方雲集中和某分店消費，只見照片中的鍋貼多數外皮焦黑、難以食用，該網友也表示「要確定不會致癌餒」，並秀出店家的Google評論，發現1年前就發生過類似事件。

八方雲集則回應，除了有向消費者致歉、更換鍋貼之外，該店也重新進行教育訓練，因此昨天停業一天。

顏宗海表示，鍋貼表皮是澱粉，焦黑是因為澱粉遇到高溫產生丙烯醯胺，在動物實驗屬於致癌物，但在人體沒有致癌證據；內餡部分，肉類遇到高溫則會產生異環胺，油脂遇到高溫，會產生多環芳香族碳氫化合物，在動物實驗中均同屬於致癌物質，以鍋貼來說，如果整顆呈現焦黑，就建議丟掉不要吃了。

有些民眾會覺得把燒焦的部分去除就可以吃，顏宗海建議，單就圖片看來，滿多部分都已經焦黑，很難完全去掉，所以只要有燒焦，都建議丟棄，畢竟這三種化合物，雖然只在動物實驗中得到確定致癌性，但是站在食安角度，還是建議民眾只要燒焦就整個丟棄。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師何揚表示，特定物質如醣類、氨基酸等，在食品加熱過程超過120度時，會產生在動物實驗有致癌性的物質，在人體上雖無相關證據，不過還是建議民眾減少吃高溫、油炸或烘焙溫度過高的食品。

高溫 食安

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