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環保金爐成空汙抵換源 環團異議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

環境部昨舉行環評空汙增量抵換原則說明會，立委陳椒華及環團對許多抵換原則有異議，包含新設環保金爐增加空汙，卻能成為抵換來源，不僅無助減碳還恐燒更多金紙，並認為須召開流行病學專家會議，確保民眾健康風險。環境部表示，待北中南說明會結束，會將綜整考量各界意見。

環境部去年12月修正發布空汙增量抵換原則，新增3大抵換來源，包括設環保金爐、離島空汙減量以及老舊車輛汰舊換。環境部長薛富盛昨說，此原則是提供環委審查開發案的準則，立意良善，但溝通面可再強化。

陳椒華說，金爐、機車汰換可作抵換來源，但排放的汙染對民眾健康風險很高，應召開流行病學專家會議，但環境部無此規畫，「政府根本在殺人」，要求目前可適用的環境案應全部停止。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅也質疑，新設環保金爐作為空汙抵減來源非常不合理，還規定紙錢燃燒量應達金爐設計年處理量的80％，為達標準，可能還要買金紙來燒，增加燃燒和空汙量；另外，推動集中燒金紙有難度，如何說服宮廟及民眾也是一大挑戰

環境部大氣司副司長張根穆表示，空汙增量抵換除環境部監督外，地方環保局空汙防治計畫也需納入增量、抵換數據報告，且每年須送環境部審查，若開發單位違反環評承諾，將依環評法開罰。

張根穆說，環保金爐來源有2種，一種是由宮廟設置，屬於中、小型，另一種是地方政府設置的大型金爐，開發單位若要抵換會找大型環保金爐，目前全台約有20多座，整體量能已趨近飽和，不太可能再增設。

大氣司長張順欽說，中、南部說明會預計2、3月召開，另會邀請環委表示意見，待3場說明會結束會彙整考量，若有必要再修正。

環境部 金紙 環評

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