寒流周末報到逐日降溫！最冷時間點曝光 幾乎全台10度以下

中央氣象署表示，明天至周五天氣一路回溫，各地普遍為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。周日到下周三寒流南下，且逐日降溫、各地又濕又冷，最冷時間點在下周三清晨，幾乎全台都在10度以下，中部以北3000公尺以上、北部2000公尺以上山區都有降雪機會。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天東北季風減弱，各地回溫為晴到多雲，一路到周五白天溫度逐漸回暖，但西半部日夜溫差大，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨。

他指出，周五下午後鋒面接近，各地雲量增加、水氣增多，除了東半部及恆春半島，北部也有降雨。周六鋒面通過，中部以北、東半部都有局部短暫與，南部也有零星短暫雨。

黃恩鴻表示，周日到下周三寒流南下，且逐日降溫，像是周日清晨北部約15度、下周一剩12、13度，最冷時間點在下周三清晨，中部以北、東北部低溫約6到8度、南部及花東地區約8到10度，幾乎全台都在10度以下。

他指出，寒流影響期間各地仍有水氣，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨，各地可說是又濕又冷。另外，下周一晚間至周三清晨，因溫度降低又有水氣，中部以北3000公尺以上山區、北部2000公尺以上山區有降雪機會。

黃恩鴻也說，這周四、周五回暖期間中南部及馬祖有霧跟低雲；這周五、周六封面影響期間沿海有長浪通過，提醒民眾留意。