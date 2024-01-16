心理學專家分享 這3個App讓iPhone成為日常幸福感來源

新年初始，許多人都會設定新年新目標，但要持之以恆總是困難。很多人都聽過「養成習慣至少需要21天」的研究，但Podcast「哇賽心理學」創辦人蔡宇哲博士更指出，正向心理學研究發現，只要每天記錄下生活中單純而美好的小事，持續寫日誌14天，就可以提高日常幸福感。

iPhone使用者現在透過最新隨著iOS 17.2一同推出的「日誌」App，就可以輕鬆透過日常生活各種發生的事件，反思並記錄感謝的事項，進而促進身心健康。蘋果全球產品行銷副總裁Bob Borchers表示：「日誌可以直接從使用者的iPhone智慧地整理個人資訊，讓他們能輕鬆保留豐富而深刻的記憶，以及練習感恩。」蘋果也同步開放Journaling Suggestions API，也讓其他第三方日誌App能夠同樣提供個人化建議，且維持最高等級的隱私。

現代人手機不離身，許多人甚至已經到了「成癮」的狀況，「日誌」試圖翻轉這樣負面使用觀感，透過裝置端機器學習，以智慧科技提供的個人化建議，幫助使用者記住並記錄某個時刻，例如去過的新地方、拍攝的照片、播放過的歌曲或Podcast、完成的體能訓練等，如果偵測到比較長的語音對話，也可能會詢問是否要記錄下來，另外也可以自行編輯日期時間，讓紀錄更精準，各種貼心的提示提供使用者撰寫日誌內容的靈感，還有可自訂的通知幫助使用者養成書寫習慣，並附上照片、影片、錄音、地點等內容，打造豐富的回憶。

日誌建議僅建立於裝置端，根據使用者活動提供的建議包括寫作內容提示，幫助使用者寫出充滿意義的見解，還有每日反思提示，幫助使用者聚焦想要感謝的人事物、善良、目標等內容，用不同的角度觀察生活中人事物，並且保有韌性、復原力。使用者可以控制「建議」中顯示的內容類型，並可以用自己選擇的「建議」建立日誌條目。如果想要建議寫日誌的好習慣，用戶可以從「設定」內自訂提醒的頻率、時間等排程，也可以使用裝置密碼或Face ID來鎖定日誌App，或也可以針對單一日誌進行上鎖。

蔡宇哲解釋，「生物演化過程中為了生存，導致人性比較容易將壞事記下來，反而不容易注意到發生過的好事。因此發現或記得好事情的能力，往往需要靠後天練習。」而日誌App的出現，正引導大家發現生活中的正能量，同時降低負能量的衝擊力。