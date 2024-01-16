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露營場明年3月須設汙水處理設施 違者最高罰300萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明年3月1日起，露營場若未設置汙水防治設施，依法可處3萬至300萬元罰鍰。聯合報系資料照
明年3月1日起，露營場若未設置汙水防治設施，依法可處3萬至300萬元罰鍰。聯合報系資料照

台灣近年吹起露營風，坊間也出現愈來愈多的露營場，環境部今修正公告「禁止足使水汙染行為」，其中要求露營場若有沖洗式廁所排水及生活雜排水，應妥善收集處理並設置足夠量能的汙水處理設施，明年3月1日正式上路，未來露營場若未設置汙水防治設施，依水汙法可處3萬至300萬元罰鍰。

環境部水質保護司長王嶽斌說明，去年預告草案原訂今年7月實施，但業者反應設置設施需要時間，盼能有緩衝期，因此修正後訂定明年3月1日起生效實施及稽查開罰。

草案上路後，露營場若未設置汙水防治設施，可罰3萬至300萬元，限期未改善者得按次處罰，必要時可勒令停業；有設置汙水處理設施但操作不當、放流水不符標準者，可處3000至30萬元罰鍰。

王嶽斌表示，此修正草案已有明確條文文字，也給予足夠時間讓業者設置汙水處理設施，落實汙水汙染的改善，因此緩衝期後會有重點稽查計畫執法，開罰不改善的業者，另依水汙染防治法規定，也會採樣檢測放流水是否符合標準。

另根據環境部統計，全台約有1700多處露營場，但僅約200多處為合法露營場，且多數非屬水汙染防治法列管事業。針對需申請合法化的業者，環境部也訂定「露營場環境保護事項申請及審查指引」，就汙水部分，就是需要設置汙水處理設施，收集所有生活廢水並妥善處理，汙水處理設施的處理容量需符合露營區的人數。

王嶽斌說，污水處理設施的足夠處理量能，是依照露營場最大服務人數，乘以每人每天汙水排放量（約0.2立方公尺），來計算出每日最大汙水處理量。

明年3月1日起，露營場若未設置汙水防治設施，依法可處3萬至300萬元罰鍰。聯合報系資料照
明年3月1日起，露營場若未設置汙水防治設施，依法可處3萬至300萬元罰鍰。聯合報系資料照

露營區 環境部 廁所

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