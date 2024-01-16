赴陸旅遊夯…業者憂赴陸旅遊解禁生變 觀光署這樣說

去年交通部宣布3月1日都將解除赴陸禁團令，如今民進黨連續執政，旅行業界也擔心解除禁團令有所變卦。旅行業者表示，當前赴陸旅遊商品皆已銷售6成以上，詢問度高。觀光署長周永暉今表示，會依照業者實際銷售情況開放，預計2月公布詳細方案。

去年交通部宣布3月1日都將解除赴陸禁團令，不少旅行社去年底開始陸續上架赴陸團體旅遊商品，出發時間多在3月至6月，過程中陸委會一度喊出初期以每日2千人次原則，引發旅行業界不滿。交通部長王國材先前更強調，不會讓旅行社有超賣問題。

眼看農曆年前期限將至，今被問到詳細方案是否出爐，周永暉表示，會依照實際情況進行；面對記者追問是否代表不限額？他則重申，會依照業者實際銷售情況開放，詳細方案預計2月公布。

可樂旅遊表示，目前赴陸商品銷售與詢問度皆高，熱門景點整體銷售達6成以上，但受限於當地航班、住宿、餐飲與景點門票等費用的調漲，大陸行程團費與過去相比約上漲3成左右。

可樂旅遊也說，受限於直航航點及航班數有限，包裝更豐富完整的大陸行程，得適度使用轉機航班抵達旅遊目的地。目前較熱門商品包括四川九寨溝、重慶週邊（武隆）、湖南張家界、西藏、新疆、雲南（昆大麗）。

易飛網則說，中國大陸團體旅遊行程目前銷售約6成左右，因各地航班尚未完全開放，與疫情前相比大約恢復3成，其中以張家界、九寨溝及江南等熱門旅遊地區賣況較佳，詢問度也十分高，機票價格及旅遊型態則與疫情前相比則無太大差異。