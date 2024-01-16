趙台安升任台北關關務長 提出四項業務推動重點

關務署台北關關務長方國賢於今天（16日）榮退，職缺由副關務長趙台安陞任。今天上午9時40分，台北關於3樓會議室舉行交接暨宣誓典禮，由關務署署長彭英偉親自蒞臨主持，典禮簡單隆重，現場氣氛溫馨。

關務署署長彭英偉指出，他高度肯定並感謝方國賢在任內卓越、傑出的表現及辛勞，同時期許及支持新任關務長趙台安承接重擔，並嘉許台北關同仁努力達成便捷通關及邊境查緝等重要目標，也強調外在環境快速變遷，必須與時俱進，才能完成各種艱難的任務。他也期勉台北關同仁在新任關務長的帶領下，打造更優質安全的通關環境，守護國境安全。

新任關務長趙台安致詞時表示，隨著邊境解封、國際旅客量回升及轄管倉棧持續擴建快遞貨物通關線，台北關人力將更為吃緊，在有限的人力下，更要以積極的態度來持續強化通關環境及查緝效能。

他也提出便捷通關、智慧查緝、培訓人才及減少訟源等四項未來業務推動重點，並期勉全體同仁通力合作，共同朝向便捷通關、安全把關的願景邁進；同時懇請各相關機關團體、業界先進鼎力支持，共同提升便捷及安全的優質通關服務環境。