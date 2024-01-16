出國護照被偷不要慌！旅遊達人1招神救援：3小時就拿到

出國旅遊護照被偷不要慌，旅遊部落客「最懶少年」日前分享，若在國外護照不慎被偷，除了申請新護照外，也可以透過辦理「入國證明書」回台入境，只要先去當地警局報案，再帶著報案資料、大頭照與身分證明文件，到所在地的台灣駐外使館或辦事處申請入國證明書，等待約3小時便可領取。

旅遊部落客「最懶少年」在FB發文分享，如果出國在外發現護照不見，應立即到當地警局報案，做遺失報告，接著準備好報案資料、大頭照以及身分證明文件，到台灣駐外使館或辦事處申請入國證明書，約3個小時就能拿到。回台後，換領入國證明文件，並繳納規費，便能持該文件查驗入境。

不過他提醒，這個方法僅限於「直接回台」的旅客，且基本上只適用於搭乘國籍航空，若後續有規劃他國行程或預計要第三國轉機，還是只能補辦護照，補辦手續約須等待3到5天。他也建議民眾，出國旅行可以提前將「護照、身分證、機票、大頭照等」等重要證件用手機拍照存取，並把這些資料透過Email發給自己，以備不時之需。

貼文發布後，引發網友熱議，「這篇真實用」、「好實用！快點收藏」、「對耶，手機也沒了，放手機相簿也沒用，真的要放Email了」。此外，有網友分享，「我是用彩色列印幾份護照影本正反面，各放在行李箱裡，萬一皮包手機也弄丟了，身上也會留一份在內口袋裡」「這我有經驗，最難拿到的是大頭照」、「在曼谷辦過入國證明書，隔一天才拿得到，並沒有限制搭國籍航空」、「到警察局報案時，上面必須要有英文名字、護照號碼，如果沒有背起來的人，最好還是要有影印的護照或是有電子檔」。