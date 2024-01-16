網友在八方雲集買到「整盒焦」鍋貼 醫曝含3類危險物質

有網友到八方雲集中和新生店買了一盒鍋貼，但整盒鍋貼底部呈現焦黑，且已不是第一次發生，毒物科醫師指出，鍋貼的外皮、內餡和使用的油脂，遇到高溫產生的化合物，在動物實驗有致癌性，人體則尚無相關證據，建議不管燒焦面積多大，都丟棄不要食用，避免相關食安疑慮。

有網友在臉書社團發文指出，自己前往新北一處八方雲集消費，只見照片中的鍋貼多數外皮焦黑、難以食用，該網友也表示「要確定不會致癌餒」，並秀出店家的Google評論，發現1年前就發生過類似事件；八方雲集回應，除了向消費者致歉、更換鍋貼外，該店也重新進行教育訓練，今天停業一天。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，鍋貼表皮是澱粉，焦黑是因為澱粉遇到高溫產生丙烯醯胺，在動物實驗屬於致癌物，但人體沒有致癌證據；內餡部分，肉類遇到高溫會產生異環胺，油脂遇到高溫，則會產生多環芳香族碳氫化合物，在動物實驗均同屬於致癌物，以鍋貼來說，如果整顆呈現焦黑，就建議丟掉。

有些民眾會覺得把燒焦的部分去除就可以吃，顏宗海建議，單就圖片看來，滿多部分都已經焦黑，很難完全去掉，所以只要有燒焦，就都建議丟棄，畢竟三種化合物，雖只在動物實驗中得到確定致癌性，但站在食安角度，還是建議民眾只要燒焦就整個丟棄。