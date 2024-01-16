快訊

獨／全台首次！駭客竊資料後 挾持半導體大廠京鼎網站

南投男陳屍臥室爆頭亡…一旁有獵槍 母急赴派出所報案

影／槍聲大作！冒死與嫌犯互轟10槍 礁溪警攻堅救人曝光

新冠併發症、死亡創新高 中部熟女發病到死亡歷經6周

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，新冠疫情狀況。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，新冠疫情狀況。記者李青縈／攝影

新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰預計在1月28日至2月3日達到高峰，每日約會有1.2萬至1.5萬人感染。目前新冠併發症上周新增538例，創5個月新高；死亡新增55例也創下4個月新高。

全球新冠陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，部分國家如美國、日本、泰國、西班牙及義大利等國病例數亦呈上升趨勢。世界衛生組織（WHO）評估今年1月住院數及重症數等各項指標將持續上升。

疫情中心主任郭宏偉表示，目前國內新冠疫情上升且處流行期，上周（1月9日至15日）新增538例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增515例上升，併發症中65歲以上長者占79%。另上周新增55例死亡病例，較前一周新增48例上升。

疾管署防疫醫師林詠青補充，死亡個案中最年輕的中部40多歲女性，過往有糖尿病病史、免疫系統疾病以及腎臟疾病，並未接種XBB新冠疫苗。該個案在11月下旬出現咳嗽有痰，後續又出現發燒、呼吸困難，到急診時又出現嚴重低血氧狀況，X光顯示肺炎，收治加護病房，並且有使用抗病毒藥物以及抗生素。

然而，林詠青表示，住院期間一度好轉，但是仍有急性腎衰竭、肺水腫、細菌性肺炎，並有使用葉克膜。一月上旬更因為合併呼吸衰竭過世，從發病到死亡共六周，病程較長。

郭宏偉表示，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （58%）為多，其次為JN.1 （31%）及XBB.1.5 （5%）等；境外檢出病毒株以JN.1（66%）為多，其次為EG.5（22%）及BA.2.86（7%）等。

羅一鈞表示，昨日XBB新冠疫苗接種累積1.9萬人，目前XBB新冠疫苗累積110萬4千人接種，施打Novavax約4萬人、莫德納疫苗約106萬人。XBB新冠疫苗全國平均接種率為4.57%，高雄、基隆、南投、屏東、宜蘭等地超過全國平均。

他提醒，國內疫情持續升溫，週末冷氣團將來襲且適逢近期新年尾牙聚會、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期國人規劃出國旅遊人數眾多，建議民眾出發前儘早接種新冠XBB疫苗。

疾管署提醒，民眾旅途中應留意自身健康狀況，落實衛生好習慣，勿輕忽疾病威脅；入境若有發燒或急性呼吸道症狀，應主動告知機場港口之檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如有症狀持續或加劇等情形，應佩戴口罩儘速就醫，主動告知旅遊史等相關TOCC，以供醫師評估及時診斷通報。

全國各縣市新冠XBB.1.5疫苗接種率。圖／疾管署提供
全國各縣市新冠XBB.1.5疫苗接種率。圖／疾管署提供

新冠疫苗 X 疫情

延伸閱讀

類流感就診人次創10年新高 女童染A流罕見腦病變死亡

RSV疫苗申請藥證 羅一鈞：今年有望投入自費市場

Novavax下周二開打 羅一鈞：沒打新疫苗保護力=歸零

桃機發快篩上路首日領取率約三成 羅一鈞：比預期踴躍

相關新聞

類流感就診人次創10年新高 女童染A流罕見腦病變死亡

類流感疫情處高原期，疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，門急診類流感就診達12.7萬人次，創下10年來新高。檢出的呼吸道病毒以...

整盒「焦黑鍋貼」遭諷致癌物！八方雲集致歉：停業1天

敢吃「焦黑的鍋貼」嗎？近日有網友於爆料公社二社發文分享自己前往八方雲集中和新生店消費，但只見照片中的鍋貼多數外皮焦黑、難...

雪季台18、台14甲線路面常結冰打滑 注意CMS推播警示

雪季期間山區道路路況難以掌握，公路局中部養工局針對台18線塔塔加路段及台14甲線昆陽至松雪樓（水晶宮）路段，發布路面結冰...

肺癌公費篩檢率僅1成 醫分析：多數老菸槍不在意

衛福部國健署111年7月推動高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT），推動近3年共7萬8000位民眾前來篩檢，...

馬來西亞進口黑芝麻「磷化氫」超標 專家：過量恐致死

馬來西亞輸入黑芝麻，被食藥署於邊境檢出農藥「磷化氫」殘留量超標，3萬8400公斤全退運或銷毀。磷化氫是由錠狀的磷化鋁與空...

新冠併發症、死亡創新高 中部熟女發病到死亡歷經6周

新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰預計在1月28日至2月3日達到高峰，每日約會有1.2萬至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。