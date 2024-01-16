新冠併發症、死亡創新高 中部熟女發病到死亡歷經6周

新冠、類流感即將雙雙迎來高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰預計在1月28日至2月3日達到高峰，每日約會有1.2萬至1.5萬人感染。目前新冠併發症上周新增538例，創5個月新高；死亡新增55例也創下4個月新高。

全球新冠陽性率處高點，東南亞及日、韓等亞太國家陽性率上升，部分國家如美國、日本、泰國、西班牙及義大利等國病例數亦呈上升趨勢。世界衛生組織（WHO）評估今年1月住院數及重症數等各項指標將持續上升。

疫情中心主任郭宏偉表示，目前國內新冠疫情上升且處流行期，上周（1月9日至15日）新增538例新冠本土確定病例（併發症），較前一周新增515例上升，併發症中65歲以上長者占79%。另上周新增55例死亡病例，較前一周新增48例上升。

疾管署防疫醫師林詠青補充，死亡個案中最年輕的中部40多歲女性，過往有糖尿病病史、免疫系統疾病以及腎臟疾病，並未接種XBB新冠疫苗。該個案在11月下旬出現咳嗽有痰，後續又出現發燒、呼吸困難，到急診時又出現嚴重低血氧狀況，X光顯示肺炎，收治加護病房，並且有使用抗病毒藥物以及抗生素。

然而，林詠青表示，住院期間一度好轉，但是仍有急性腎衰竭、肺水腫、細菌性肺炎，並有使用葉克膜。一月上旬更因為合併呼吸衰竭過世，從發病到死亡共六周，病程較長。

郭宏偉表示，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （58%）為多，其次為JN.1 （31%）及XBB.1.5 （5%）等；境外檢出病毒株以JN.1（66%）為多，其次為EG.5（22%）及BA.2.86（7%）等。

羅一鈞表示，昨日XBB新冠疫苗接種累積1.9萬人，目前XBB新冠疫苗累積110萬4千人接種，施打Novavax約4萬人、莫德納疫苗約106萬人。XBB新冠疫苗全國平均接種率為4.57%，高雄、基隆、南投、屏東、宜蘭等地超過全國平均。

他提醒，國內疫情持續升溫，週末冷氣團將來襲且適逢近期新年尾牙聚會、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期國人規劃出國旅遊人數眾多，建議民眾出發前儘早接種新冠XBB疫苗。