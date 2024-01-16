環保金爐抵換空汙 環團憂無助減碳：鼓勵燒更多金紙？

環境部去年12月修正發布空汙增量抵換原則遭立委及環團質疑，今天環境部召開台北場空汙增量抵換原則說明會，立委陳椒華指出，增量抵換是高深學問需聆聽流行病學專家意見，但環境部都不召開「政府根本在殺人」，環團則認為環保金爐抵換空汙欠缺合理性。

陳椒華指出，增量抵換原則是門高深學問，環保金爐、餐廳、離島等可以作為抵換源，召開專家會議，聆聽流行病學專家意見很重要，健康風險若很高，這樣的抵換會影響當地居民的健康，但顯然環境部目前沒有這樣的作法，「政府根本在殺人」，要求目前可適用的環評案「應該全部停止」，等到環境部提出公平正義且合理的方式才能執行。

蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅表示，目前的原則規範，開發單位設置具汙染防治金爐或寄存金爐增設汙染防治設施，實際處理量應達到設施年設計處理量80％，然倘處理量能不到80%，可能還要買金紙來燒以符合規定的處理量，「這不是鼓勵業者或宮廟燒更多紙錢？」另每個宮廟都有金爐，若要執行此原則，設置環保金爐後就要落實集中燒，並取消宮廟金爐，否則無法達到減量效能。

蔡雅瀅進一步指出，宮廟都希望廟中香火鼎盛，推動集中燒有其難度，如何說服宮廟及民眾傳統宗教信仰是一大挑戰，另外，過去政府不斷推廣以功代金等政策，如今卻推讓環保金爐成為抵換來源，質疑無助於減香，環境部應多家思考；看守台灣協會秘書長謝和霖則詢問目前適用增量抵換原則的開發案件數。

環境部大氣司副司長張根穆表示，開發區位及影響於環評審查階段，就會要求開發單位在最初選址時評估及研擬替代方案，環委也會要求開發單位進行健康風險評估，強調有害汙染物只能減量不能抵換。

空汙增量抵換除環境部還管署監督外，地方環保局的空汙防治計畫也需納入增量、抵換數據報告，且每年需送環境部審查，若開發單位違反環評承諾，將依環評法開罰；另統計近期大型園區或環評開發案件，約有20個適用減量，預計抵換量約4365公噸的空汙排放。

張根穆指出，環保金爐來源主要有2種，一個是由宮廟設置，屬於中、小型，另一種是由地方政府設置的大型金爐，開發單位若要抵換會找大型環保金爐，畢竟小型環保金爐處理量能太小根本無法抵換，目前全台約有20多座由地方政府考量其需求設置的大型環保金爐，如台南宮廟多設置2座，其他多僅設1座，整體量能已趨近飽和，不太可能再增設。

大氣司長張順欽強調，新增汰換機車作為抵換來源，但也規定其比例，如減量3公噸才能排碳1公噸。之所以訂定此原則，主要是提供環委審查時參考的依據，若沒有此原則，開發案仍會開發、也會排放空汙，但不會做減量行為。