桃機出境旅客爆量 排隊安檢人龍綿延不斷

近日桃園國際機場一航廈出境旅客爆量，不少旅客在社群媒體上抱怨排隊人潮太多，有些旅客來不及進入管制區安檢登機，還要航空公司地勤人員出來找人。機場公司表示，一航廈離境安檢線共有8條，航警局針對其中1條進行設備更新，因此目前僅7線提供服務。據了解，原訂1月22日完成啟用的電腦斷層掃描儀，因旅客數暴增，將提前於明天啟用。

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報統計，一航廈出境旅客數在前天、昨天及今天都超過三萬人，前天更突破三萬三千人；前兩天甚至必須封閉電扶梯，排隊人龍綿延至一樓大廳，連在機場工作許久的員工都驚訝地說「這人數比過年還多」。明天一航廈離境旅客預報數已大幅下降至兩萬三千多人，而且一航廈離境安檢線更新的電腦斷層掃描儀也將提前於明天啟用；機場公司及航警局今天下午兩點至實地會勘，討論如何提升安檢速度。

機場公司表示，由於各級學校陸續放寒假、選後離境人潮較多，加上第一航廈早上6時至下午3時為離境尖峰時段，排隊人潮較集中在等待安檢，除持續加派人力到場協助引導，航警局昨天及今天都自清晨5時起開滿安檢線，也呼籲旅客提早到機場報到，並掌握加速出入境通關效率技巧，善用智慧化服務。