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桃機出境旅客爆量 排隊安檢人龍綿延不斷

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃機一航廈三樓出境大廳排滿等待安檢的旅客。記者黃仲明／攝影
桃機一航廈三樓出境大廳排滿等待安檢的旅客。記者黃仲明／攝影

近日桃園國際機場一航廈出境旅客爆量，不少旅客在社群媒體上抱怨排隊人潮太多，有些旅客來不及進入管制區安檢登機，還要航空公司地勤人員出來找人。機場公司表示，一航廈離境安檢線共有8條，航警局針對其中1條進行設備更新，因此目前僅7線提供服務。據了解，原訂1月22日完成啟用的電腦斷層掃描儀，因旅客數暴增，將提前於明天啟用。

根據桃園國際機場航班運量整點人數預報統計，一航廈出境旅客數在前天、昨天及今天都超過三萬人，前天更突破三萬三千人；前兩天甚至必須封閉電扶梯，排隊人龍綿延至一樓大廳，連在機場工作許久的員工都驚訝地說「這人數比過年還多」。明天一航廈離境旅客預報數已大幅下降至兩萬三千多人，而且一航廈離境安檢線更新的電腦斷層掃描儀也將提前於明天啟用；機場公司及航警局今天下午兩點至實地會勘，討論如何提升安檢速度。

機場公司表示，由於各級學校陸續放寒假、選後離境人潮較多，加上第一航廈早上6時至下午3時為離境尖峰時段，排隊人潮較集中在等待安檢，除持續加派人力到場協助引導，航警局昨天及今天都自清晨5時起開滿安檢線，也呼籲旅客提早到機場報到，並掌握加速出入境通關效率技巧，善用智慧化服務。

此外，每日出境尖峰時段為上午7時至10時、下午2時至4時及晚上9時至11時，籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到。其次，預先確認託運規定，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機占大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。減少複查機會也可加速通關效率。

機場公司表示，一航廈離境安檢線共有8條，航警局針對其中1條進行設備更新，因此目前僅7線提供服務。記者黃仲明／攝影
機場公司表示，一航廈離境安檢線共有8條，航警局針對其中1條進行設備更新，因此目前僅7線提供服務。記者黃仲明／攝影
據了解，原訂1月22日完成啟用的電腦斷層掃描儀，因旅客數暴增，將提前於明天啟用。記者黃仲明／攝影
據了解，原訂1月22日完成啟用的電腦斷層掃描儀，因旅客數暴增，將提前於明天啟用。記者黃仲明／攝影
桃機一航廈近三日出境旅客爆量，不少旅客在社群媒體上抱怨排隊人潮太多，有些旅客來不及進入管制區安檢登機，還要航空公司地勤人員出來找人。記者黃仲明／攝影
桃機一航廈近三日出境旅客爆量，不少旅客在社群媒體上抱怨排隊人潮太多，有些旅客來不及進入管制區安檢登機，還要航空公司地勤人員出來找人。記者黃仲明／攝影
桃機一航廈近三日出境旅客爆量，排隊等待安檢的旅客塞滿出境大廳。記者黃仲明／攝影
桃機一航廈近三日出境旅客爆量，排隊等待安檢的旅客塞滿出境大廳。記者黃仲明／攝影

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