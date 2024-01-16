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整盒「焦黑鍋貼」遭諷致癌物！八方雲集致歉：停業1天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
網友於八方雲集購買到燒焦的鍋貼，發文表示「要確定不會致癌餒」。圖／擷取自爆料公社二社
網友於八方雲集購買到燒焦的鍋貼，發文表示「要確定不會致癌餒」。圖／擷取自爆料公社二社

敢吃「焦黑的鍋貼」嗎？近日有網友於爆料公社二社發文分享自己前往八方雲集中和新生店消費，但只見照片中的鍋貼多數外皮焦黑、難以食用，該網友也表示「要確定不會致癌餒」。隨著照片出爐，其他網友也紛紛留言表示「巧克力風」、「店員自己敢吃嗎？」發文者也附上該店一年前的評論，顯現過去也有類似的情況。對此，八方雲集表示，除了向消費者致歉、更換鍋貼外，該店也重新進行教育訓練，今天停業一天。

根據該篇網友的貼文，照片中的鍋貼表面焦黑，與正常金黃的外皮有著明顯差距。發文者也表示「昨天去買看到後有打電話去反應，也跟我道歉，但真的不能拿出來賣啊⋯⋯po出來希望各位朋友不要踩雷，也希望店家能即時反應」。同時網友也翻出一年前的顧客評論，當時的消費者同樣遇到鍋貼焦黑的情況，給予一星並評論「這鍋貼也太誇張了吧，根本就是致癌物，居然還敢這樣子交給客人吃，不是應該直接丟掉嗎？」另名網友也同樣遇到類似問題，評論「這樣還敢拿來賣，全部致癌物，眼睛沒有看到都焦了嗎？」

對於發文網友遇到的情況，其他網友也表示「這老闆可能開這家只是副業，本業是癌症醫學中心的醫生」、「比我自己煎的還誇張」、「瞎欸」。八方雲集也致歉，表示總公司非常重視消費者權益，門店除了向消費者致歉，更換一份現點現煎鍋貼給消費者，同時立即召回店家進行教育訓練，並停業一天。

消費者

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