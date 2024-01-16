免費LDCT肺癌篩檢 首波2萬人可再免費受檢

公費LDCT肺癌篩檢已7.8萬人接受檢查，女性約9成有家族史，男性以重度吸菸者為主，找出956名確診個案其中85.1%早期患者。111年首波受檢無顯著異常約2萬人，今年可再免費受檢。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍表示，肺癌首度擠下大腸癌，成為台灣發生人數最多的癌症，引起大眾關注。肺癌一直是台灣死亡率最高的癌症，主要與診斷已多為晚期有關，5年存活率達9成以上的早期肺癌，在台灣僅3成，晚期個案卻超過6成，尤其第4期存活率急降至1成。

自民國111年7月1日起，肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。截至今年1月2日共篩檢7.8萬人，89.9%女性具家族史，63.2%男性為重度吸菸者，找出956名確診個案，其中85.1%是第0至1期的早期個案，僅11.8%為晚期。

國健署癌症防治組長林莉茹說，與110年台灣癌症登記資料，新診斷肺癌個案僅35.3%為早期，61.3%為晚期比較，LDCT肺癌篩檢確實有助早期發現，以利及早介入治療。提醒篩檢後應每2年定期受檢，111年篩檢結果無顯著異常者，今年可以再度接受免費檢查。

台灣胸腔外科醫學會理事長陳晉興說，即使只是經歷小感冒，都可能在肺部留下小小結節，因LDCT檢查敏感、影像非常清晰，接受檢查民眾幾乎都會被發現結節，無須過度恐慌，但千萬別忽視警訊。肺部結節小於0.6公分可判定為無異常，超過0.6公分就應積極治療。

據國健署提供公費LDCT肺癌篩檢執行數據，所有接受檢查的民眾男性占56.9%，女性占43.1%，56.2%具肺癌家族史，39.9%為重度吸菸者，3.9%兩者兼具，進一步分析肺癌偵測率，具肺癌家族史1.6%，重度吸菸者0.7%，二者皆有1.1%，具肺癌家族史早期肺癌比率較高。

目前公費肺癌篩檢有2類對象，第1類是具家族史的50至74歲男性或45至74歲女性，父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；第2類為重度吸菸史族群。陳晉興表示，有家族史的肺癌偵測率比重度吸菸更高，建議因應台灣肺癌特性，進一步擴大具家族史民眾納公費，強化肺癌篩檢效果。