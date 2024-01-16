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高雄榮總新院長陳金順今就任 陳其邁盼為市民提供優質健康照護

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄榮總新任院長陳金順（右）今天上午在退輔會主委馮世寬（中）監交下，從卸任院長林曜祥（左）手中接過印信，正式上任。圖／高雄榮總提供
高雄榮總新任院長陳金順（右）今天上午在退輔會主委馮世寬（中）監交下，從卸任院長林曜祥（左）手中接過印信，正式上任。圖／高雄榮總提供

高雄榮總今天上午舉行新任院長交接布達典禮，在退輔會主委馮世寬主持監交，高雄市長陳其邁、高雄榮總數位前院長及醫界先進、各方賢達觀禮見證下，順利完成交接。新任院長陳金順表示，將致力通過醫學中心評鑑，協助輔導屏東榮民總醫院營運，並透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏。

馮世寬致詞表示，陳金順具備豐富臨床經歷，歷任三軍總醫院內科部住院醫師、腎臟科主治醫師、腎臟科主任、基隆分院院長、民診處主任、一般醫學部主任等多個重要職位，在高雄榮總擔任教學研究部主任、內科部主任及醫療副院長，展現卓越領導與管理能力。

馮世寬說，陳金順積極參與腎臟科醫學會及台灣醫學教育相關工作，為推動腎臟醫學發展及培育新一代醫學生不遺餘力。疫情期間任職醫療副院長，襄助院長積極制定醫院防疫計畫，領導防疫應變醫療組，督導提升醫療服務品質及建置營運管理平台等，在醫療、教學和研究各方面均有卓越績效。

陳其邁表示，高雄榮總長期以來與高雄市政府合作及全力支持市政，在高齡友善方面推動出院無縫接軌長照服務，大幅縮短轉介等候時間，且一同和陽明交通大學合作導入智慧科技推展御老整合性照護平台等，優秀的成效全國有目共睹，對於市府推行各項衛生政策更是全力支持，將醫學中心角色發揮到極致，為高雄市民提供優質的健康照護。

陳其邁說，今年1月開始，高雄榮總以公辦公營方式無縫承接高雄市立聯醫營運管理，和高雄市政府成為緊密合作的夥伴，兩家醫院的合作將垂直整合醫療體系資源，引入先進醫療技術與各領域醫療專家，強化醫療分級合作網絡，提升服務品質與量能，完善高雄醫療服務網絡。

陳金順說，他接任高雄榮總院長，提出3個充滿希望的目標，首先與每位夥伴、同仁攜手前行，共同打造高榮大家庭，成為安身立命且有歸屬感的好所在；其次，致力於提供病人創新、高價值且安心的醫療服務，以增進病人的福祉；最後，期望每位醫護人員都能對高榮這片福地有感，期望有「我高榮！我驕傲！」的歸屬感。

陳金順表示，接下來將致力通過醫學中心的評鑑，提升醫院服務品質，持續卓越；協助輔導屏東榮民總醫院營運，實現雙方的共榮互惠；透過與高雄市立聯合醫院的經營管理合作，達到雙贏的互利加值效果，為兩家醫院帶來更多的成功與發展。

高雄榮總新院長陳金順（前排右二）今就任，高雄市長陳其邁（前排右三）、退輔會主委馮世寬（前排右四）、卸任院長林曜祥（前排右五）在典禮結束時一起合影。記者王勇超／攝影
高雄榮總新院長陳金順（前排右二）今就任，高雄市長陳其邁（前排右三）、退輔會主委馮世寬（前排右四）、卸任院長林曜祥（前排右五）在典禮結束時一起合影。記者王勇超／攝影
高雄榮總今天上午舉行新任院長交接布達典禮，高雄榮總新院長陳金順（前排右五）在退輔會主委馮世寬、高雄市長陳其邁等人見證下，順利完成交接。記者王勇超／攝影
高雄榮總今天上午舉行新任院長交接布達典禮，高雄榮總新院長陳金順（前排右五）在退輔會主委馮世寬、高雄市長陳其邁等人見證下，順利完成交接。記者王勇超／攝影

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