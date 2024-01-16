肺癌公費篩檢率僅1成 醫分析：多數老菸槍不在意

衛福部國健署111年7月推動高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT），推動近3年共7萬8000位民眾前來篩檢，但整體高風險族群有45萬至50萬，仍有許多人不願篩檢。醫師分析2原因，重度吸菸者除非身邊有人確診肺癌，否則大多不願意篩檢，且合作的179間院所大多分布在都會地區，若要加強防治，應該比照乳癌攝影、大腸癌篩檢不分高危險群，一概篩檢。

國健署推動高風險公費LDCT篩檢，從111年7月至113年1月2日止，全國已有7萬8000位民眾接受檢查，並找出956名確診肺癌個案。國健署癌症防治組組長林莉茹指出，推估國內肺癌高風險族群，家族史約20萬人、重度吸菸則有25萬至30萬左右，整體高風險族群45萬至50萬。

林莉茹表示，整體篩檢率已超過一成，且逐年有成長，但仍需要加強推動，確診肺癌病患鼓勵家屬篩檢；重度吸菸者則透過戒菸門診，或其他能夠接觸到吸菸者的門診，提高吸菸者的轉介率，鼓勵他們進行公費LDCT篩檢。

分析高風險族群不願意出來篩檢的原因，台灣胸腔外科醫學會理事長陳晉興表示，許多老菸槍持續吸菸，基本上就是對自己肺部健康不太在意，除非身邊確實有出現親友肺癌離世，否則不太會願意出來篩檢；另一方面則是台灣醫療院所過度集中在都會區，偏鄉地區LDCT的可近性不足，許多高風險族群也不願意舟車勞頓特地到大都市做篩檢。

台灣肺癌學會秘書長柯皓文則說，雖然公費LDCT篩檢並未綁定一定要同步戒菸，但每次回診醫師都會針對高風險行為，詢問是否有減少抽菸、戒菸等等，不少民眾因為不喜歡被醫師「盯著戒菸」，就不太想要出來篩檢，或持續追蹤。

「肺部結節若小於0.6公分，都屬於正常的。」陳晉興說，肺癌篩檢後許多民眾看到自己有結節都相當恐慌，但肺部正常使用、老化都會出現結節，只要每2年追蹤一次即可，0.6至0.8公分則每3至6個月追蹤一次；大於0.8公分就可能是惡性腫瘤，得依照醫囑密切追蹤。