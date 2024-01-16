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20年少給約21.5億 立委陳亭妃要求追討森霸電廠回饋金

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南森霸電力豐德電廠2期正進行擴建工程，但爭議不斷，立委陳亭妃（右2）今開記者會，要求追討森霸電廠回饋金，初估20年來少給地方約21.5億。記者萬于甄／攝影
台南森霸電力豐德電廠2期正進行擴建工程，但爭議不斷，立委陳亭妃（右2）今開記者會，要求追討森霸電廠回饋金，初估20年來少給地方約21.5億。記者萬于甄／攝影

台南森霸電力豐德電廠2期正進行100萬瓩發電機組擴建工程，預計今年6月即將運轉，但新廠沿用20年老舊天然氣管線，不僅引發地方安全疑慮，多項工程完工後才向能源署申請變更設計，同時業者未依睦鄰回饋計畫提撥回饋金，立委陳亭妃今再度開記者會，要求相關單位提出完整調查報告並召開地方說明會。

陳亭妃表示，森霸電廠睦鄰回饋計畫承諾，營運期間以「售電收入」的千分之十，作為每年回饋金金額，但該公司擅改為「稅後盈餘分配之金額」為回饋金金額，初估20年來回饋金少給地方約21.5億，且森霸電廠多項二期工程已完工後，才逕行向能源署申請變更設計，諸多設計與當初環境影響評估的內容不同，2期燃料液化天然氣甚至沿用20年的老舊管線輸送，這難道沒有安全疑慮。

森霸電力則回應，有關森霸二期燃氣複循環發電計畫的管線問題，除日常巡檢外，已由第三方公正單位評估管線為安全無虞，同時委託專業廠商，去年12月19日已完成地下管線GML圖資，同時發文至台南市政府更新地下管線圖資。

森霸電力指出，建築物變更安全問題，能源署去年11月籌組專案審查小組，詳實審查特建變更議題，已就特建37項變更項目，逐一審查確認，目前待能源署許可備查；針對回饋金問題，公司一切配合環境部調查，公司除提撥回饋金外，也提供其他睦鄰措施，多年來均持續落實對於鄉親區民的承諾，從未懈怠，望各界認可。

陳亭妃也說，一直以來都在等待業者有善意的回應，但等了2個多月，期間雖碰上大選事務繁忙，但如今選舉結束，該處理的就要處理，尤其管線安全問題，經濟部能源署若籌組專案小組審查會勘無虞，那就請能源署公布小組名單，否則出問題，民眾豈不投訴無門，要求經濟部能源署提出完整調查報告，並召開地方說明會。

陳亭妃今邀集市議員陳秋萍、李偉智、陳碧玉等成立「向森霸電廠追討回饋金」的行列，同時經濟部能源署、環境部環境管理署及南市府經發局等均派員與會。陳亭妃也要求經濟部盡速向森霸電廠追討補發這些年來少給的21.5億回饋金，若相關單位再沒有動作，不排除展開全民運動。

陳亭妃

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