馬來西亞進口黑芝麻「磷化氫」超標 專家：過量恐致死

馬來西亞輸入黑芝麻，被食藥署於邊境檢出農藥「磷化氫」殘留量超標，3萬8400公斤全退運或銷毀。磷化氫是由錠狀的磷化鋁與空氣接觸後產生，和樟腦丸的原理類似。專家指出，人體如大量接觸磷化氫，會產生較高的毒性，嚴重恐致死，2021年就發生過業者使用磷化鋁驅蟲，產生高濃度磷化氫，導致4歲幼兒中毒死亡。

食藥署副署長林金富說，今天公布的不合格邊境檢驗不符合食品資訊共13項，其中，農維實業有限公司從馬來西亞輸入的黑芝麻，檢出殘留農藥磷化氫0.06ppm，超過標準值的0.01ppm，總計3萬8400公斤全數退運或銷毀。

林金富表示，以產地、貨品號列、輸入業者等3個條件同時檢驗，該品項是近半年首次違規，邊境查驗比率將調高為20%至50%加強抽批。磷化氫是燻蒸劑「磷化鋁」和空氣結合後產生的物質，可用於存放在糧倉的穀物燻蒸除蟲，原理類似樟腦丸，都是和空氣結合產生效果。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，穀物多以海運方式輸入，運輸時間冗長約需數周到一個月以上才會送抵目的地，穀物在運輸過程恐因空氣不流通或潮濕等因素長蟲，因此，業者會在穀物運抵後，先放置在穀倉使用磷化鋁等物質燻蒸，後續讓空氣流通，幫助藥劑揮發散去。

楊振昌說，使用磷化鋁會產生磷化氫，若在沒有完全揮發的狀況下與人體接觸，人體容易中毒，產生腸胃道症狀、呼吸道肺水腫、缺氧等，嚴重者恐導致死亡，不過磷化氫特性揮發快，常人通常不會大量接觸，但從事相關工作者須格外注意。

楊振昌說，2021年曾發生，除蟲業者到客戶家中使用「磷化鋁」燻蒸，清除裝潢中的粉蠹蟲，結果當天晚上屋主返家，因藥物尚未完全揮發，一家4口因吸入過量磷化氫中毒紛紛送醫，其中，屋主4歲女兒因吸入過多磷化氫，導致肺、心、腎、腦多重器官壞死，最後不幸身亡。

其他違規品項，林金富說，電商平台「酷澎」從越南進口的「NICOTT」木質餐具組，將筷子放置在95℃的4%醋酸達30分鐘，60℃的20%乙醇達30分鐘模擬日常使用情境，溶出試驗結果，蒸發殘渣為107ppm及63ppm，都超過標準的30ppm，32組共1.54公斤全數退運或銷毀。

日本草莓則有3件違規，去年7月以來已累積13件不合格，林金富表示，日方回應，會落實管理制度、輔導業者符合台灣農產品法規，但也可能是國內業者自行到日本後市場採購，並向食藥署申請報驗輸入，雖合乎規定，不過日方就比較難掌控、輔導，到2月11日止，持續暫停6家不合格製造廠的產品輸台。

今天公布的不合格產品清單共13件，包括中國大陸出口番椒粉、辣椒粗粉、水餃棒套裝、無奶蛋猴頭菇、松鶴斜竹鏟容器具、鮮獼猴桃；日本鮮草莓3批；韓國鮮葡萄；義大利出口新鮮白松露；越南出口木質餐具組；馬來西亞出口黑芝麻。