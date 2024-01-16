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2024屏東燈節未演先轟動 3大燈區試燈美照網路熱傳

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供

2024屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村登場，3大燈區分別以「無限之光」、「屏東天空之城」及「春暖花開．文資綻放」為主題，今年龍年，在龍造型、高達15公尺高的「龍躍屏東」外，還有巨龍與花藝龍意象燈飾和水舞表演，展出35組燈飾，試燈美照已在網路熱傳。

縣府表示，縣民公園燈區以「屏東天空之城」為主題，分成城中區、遺址區及大自然奇幻區，主燈是高達15公尺的龍形巨大燈飾「龍躍屏東」，全長達192公尺，還在龍身特別設置祈福燈籠，讓到訪的遊客選擇祝福話語並留下簽名，祝福卡片將會呈現於龍鱗片的燈籠上。

萬年溪燈區以「無限之光」為主題，透過竹編雕塑出龍鱗，象徵龍心的「心之象」、巨龍追逐的「冉球」以及龍經過的「光之小徑」，將蜿蜒綿長的萬年溪妝點成神話中的巨龍，此外，復興公園有水舞燈光秀展演，周日至周四晚上6時至9時，每個整點演出一次，周五和春節假期，晚上6時至10時，每半小時演出一次。

勝利星村燈區則以「春暖花開．文資綻放」為主題，分別於勝利區、成功區、通海區及遺構公園，藉由光影、剪紙、印花設計以及日式行燈，並融入花藝設計，並將地磚圖紋以日式屏風樣式重新演繹，透過草編工藝大師的巧手，成就出花磚屏風花藝燈組「龍來迎春」；縣長周春米將於19日晚上在復興公園點燈， 每晚5時半至10時亮燈。

屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／民眾提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／民眾提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
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屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
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屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供
屏東燈節將於本月19日至2月25日在屏東市萬年溪、縣民公園以及勝利星村3大燈區登場，展出35組燈飾和水舞表演，試燈美照已在網路熱傳。圖／屏東縣政府提供

屏東 燈飾

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