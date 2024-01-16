快訊

美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

T1聯盟／卡森斯18日晚間搭機抵台 預計重披15號戰袍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
鳳梨營養素多，酵素有許多保健功效，但胃潰瘍、消化不良者，適量攝取。圖／農糧署提供
鳳梨營養素多，酵素有許多保健功效，但胃潰瘍、消化不良者，適量攝取。圖／農糧署提供

即將進入新的一年的鳳梨季，不少人吃鳳梨會咬舌頭，其實是鳳梨酵素在作怪；農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，鳳梨是寶，原產自南美洲，在馬雅文化裡就有最為傳統藥用的紀錄，鳳梨含有相當豐富的活性成分，包括膳食纖維、維生素、礦物質與多酚、beta胡蘿蔔素、花青素等植化素。

他表示，鳳梨最為人熟知的功效成分就是鳳梨酵素，有人吃鳳梨會被鳳梨咬嘴，也就是吃完鳳梨口腔黏膜或舌頭會破的情形，其實也就是鳳梨酵素搞的怪。鳳梨酵素被證實具有各種健康益處，除了幫助消化、分解蛋白質外，還有其他包括抗發炎、抗氧化、抗凝血、抗血栓等。因此鳳梨酵素在醫藥、外用用途上也有許多應用。

韋恩說，也有產品利用鳳梨酵素可以破壞肌纖維，讓肉質變得更軟嫩，讓肉較好消化吸收的原理，將鳳梨酵素用在嫩精裡，作為一種料理用品。

他表示，在長久的研究過程中，鳳梨酵素被證明具有多種有益用途。傳統觀念只把鳳梨酵素當成一種蛋白酶， 認為是一種消化酵素，但是其實鳳梨酵素不是一種純化物，所以在萃取過程中有許多成分從鳳梨中一起被萃取出來，所以鳳梨酵素含的不只蛋白酶，還有其他多種活性酶以及機能成分，所以鳳梨酵素才有如此多種的功效。

現在大家認為鳳梨酵素鳳梨酵素除了在抗氧化、抗發炎、抗凝血和抗血栓方面具有關鍵作用。 此外，可能也助於治癒和減少手術後的疼痛和腫脹。

韋恩表示，鳳梨酵素本身是很好的蛋白酶，而且在胃中半生期可達6至9小時，所以對於胰蛋白酶分泌不足的人，補充鳳梨酵素可以幫助蛋白質的消化與分解；在動物實驗裡，鳳梨酵素有減緩腸道發炎效果，可以降低腸道壞菌的生長。

他說，鳳梨酵素可以降低體內許多參與免疫反應的發炎因子，具有抗發炎能力，並且表現在多種炎症的預防上。

韋恩說，鳳梨酵素以蛋白質為主，有人常懷疑蛋白質是否能通過胃酸發揮作用；有許多證據顯示，鳳梨酵素在胃部可以保有6至9小時的半生期，足以讓它在胃部發揮幫助消化的作用；鳳梨酵素相當安全，每日食用12克不至於有不良反應；但要考慮過量糖分攝取的身體負擔，同時，有胃潰瘍、消化不良者，要小心適量食用；而有些人對鳳梨過敏，特殊體質要多留意。

鳳梨 酵素 血栓

延伸閱讀

落果還能吃？發黴切掉就好？ 食農專家曝驚人風險

鳳梨公開馮語婷真實身分「是男的」 她邀摸大腿驗真身

40歲後肌肉流失恐致「肌少症」，一表自我檢測！預防只靠補充蛋白質不夠，還要做好「1件事」

草莓怎麼洗？食農專家建議六大步驟降低農藥風險

相關新聞

春節連假7天 行前掌握路況資訊看這裡

今年春節連續假期共計七日，為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，交通部公路局擬定相關疏導措施及多項公共運輸優惠措施，自2月...

季節型憂鬱症求診病患多2成 醫師建議多曬暖陽、運動

農曆春節即將來臨，但是低溫、陰雨、寒風颼颼，情緒似乎感到特別陰鬱敏感、起伏波動大。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信醫師表示...

過年前大掃除 復健科醫師提供5大要點痠痛不上身

過年前除舊布新，許多人因不注意打掃姿勢或長時間勞動，換來全身或部分部位疼痛。嘉義市祥太醫院復健科主任羅嘉元醫師說，越接近...

新春加碼大樂透連開19天破紀錄 刮刮樂超級紅包頭獎8個

台彩新春加碼來了！台彩公司今日宣布新春限定刮刮樂新品及總獎金9.7億元的春節加碼內容，「大樂透」、「威力彩」、「BING...

吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

即將進入新的一年的鳳梨季，不少人吃鳳梨會咬舌頭，其實是鳳梨酵素在作怪；農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，鳳梨是寶，...

新生兒人數逐年降 專家：預防感染症可減新生兒死亡

去年出生人數創歷史新低，台灣新生兒數量也逐年下滑。林口長庚醫院新生兒科近期舉辦「新生兒感染防治新進展」國際研討會。專家指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。