新竹市立動物園向六福村「借老虎」今亮相 將辦命名票選活動

新竹市立動物園原有兩隻照養17、18年的老虎兄弟「來福」、「六福」近年相繼過世，老虎展區空蕩蕩一片，園方經評估向六福村動物園接洽借展一隻孟加拉虎，今天正式來到新竹市立動物園和大小朋友見面。園方指出，該隻老虎今年4月將滿6歲，預計年後將辦命名票選活動，替動物園的老虎新成員取名字。

市府表示，新竹市立動物園1981年左右開始照養老虎，市民熟知的「六福」與「來福」老虎兄弟在2005年剛出生沒多久就來到新竹動物園，分別生活了18年與17年，在前2年因自然老化離世，等同人類年齡88歲。而人類圈養老虎一般平均年齡為15歲。

新竹市立動物園有鑒於對於照顧老虎的生活具備豐富的經驗，考量為推廣動物生命教育並兼顧動物福利，經專業評估，透過分群管理方式，有益於協助提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，近日自六福村動物園借展孟加拉虎一隻，除了提升對動物生命教育的推廣，也希望讓市民能認識動物保育員的專業。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，2011年後園方不再以購買方式新增動物，而是以提升動物福利的原則下，進行動物交流。近月老虎展區空缺，從來園遊客與市民的反映，園方也理解到過去在推動生命教育上，老虎扮演的重要角色，也深知社會大眾對動物園多元物種的期待，這也包含來自新竹市議會正式提案議決希望能增加動物種類。

新竹市立動物園說明，感謝六福村動物園的交流，透過分群管理方式，將共同提升台灣動物園系統中既有老虎的動物福利，未來對於老虎的照養，除了有專業獸醫外，動物保育員也將以累積42年第一線的經驗，持續提供老虎更好的照養，將持續對展場進行調整與優化，後續也將結合展場空間規畫動物生命教育講座、策展等。

此外，新竹市立動物園也說明，感謝動保團體夥伴給予的寶貴建議，去年完成部分展場調整，包含高草區新種植青剛櫟提供動物遮陽與躲藏、鴕鳥區增加沙坑供鴕鳥進行砂浴、編織水袋每天放入新鮮牧草給羊駝拉扯進食。