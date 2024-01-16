農曆春節7天連假將至 3大省道路段交管措施出爐

今年春節連續假期共計7日（2月8日至2月14日），為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，交通公路局2月7日至14日針對台9線蘇花路廊、台9線南迴公路及台61線西濱快速公路等路段實施管制措施，並於武陵農場櫻花季期間針對聯外道路中124線實施高強度交通管制。

公路局表示，春節連假期間針對11處國道易壅塞路段、25處省道易壅塞路段、12處地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，並協調警力規劃臨時停車場與加強取締違規停車等。

省道重點路段疏運措施包括，台9線蘇花路廊實施廊特定時段禁行21噸以上大貨車，並於禁行時段實施大客車行駛蘇花改路肩措施，於連假第1日（小年夜）清晨5點至下午3點採雙向禁行管制、除夕清晨5點至中午12點採南向禁行管制，初一至初三清晨5點至下午3點及第6日上午11點至晚間8點採雙向禁行管制，初五上午11點至下午5點北向禁行管制。

台9線南迴公路新路社區北上縮減車道，將於初一至初三北上實施漸變措施，初三至初五南下實施漸變措施。另外，台61線西濱快速公路封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、台61線（約72k處）竹北新港三街與西濱路一段路口，竹南路段將實施優化號誌時制，並配合高公局封閉西濱交流道北上入口匝道，以及6處號誌路口封閉。

公路局也說，春節連假適逢武陵農場櫻花季（2月8日至29日），櫻花季疏運期間聯外道路中124線將實施高強度交通管制，除已於場內預訂住宿的車輛憑通行證入場外，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證遊客可搭乘公共運輸上山賞櫻，共有台北、宜蘭及梨山出發等6條路線。

另外，公路局表示，為鼓勵民眾在春節連假多搭乘公共運輸，已協調督導各公路汽車客運業者執行「春節連續假期旅客疏運計畫」，國道客運業者已陸續發售春節期間車票，其中，西部國道客運預期每日可疏導9萬5000人次及開行5322班次；行駛國道5號客運業者每日可提供約1375車次，疏運旅客2萬4000餘人次。