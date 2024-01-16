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竹市計程車春節運價加收3成 未跳表收費最高罰9萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府近日邀集相關單位開會，決議今年新竹市計程車農曆春節運價調整比照往年加收三成。本報資料照
新竹市政府近日邀集相關單位開會，決議今年新竹市計程車農曆春節運價調整比照往年加收三成。本報資料照

不到一個月就要迎來農曆春節假期，新竹市政府近日邀集相關單位開會，決議今年新竹市計程車農曆春節運價調整比照往年加收3成，時間從2月7日起至2月14日，為期8天。若未依跳表收費或沒有執業資格等違規，可依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。

新竹市政府今天指出，為體恤計程車駕駛於春節期間載客辛勞，也避免業者於春節期間向乘客隨意加價、喊價，影響乘客權益或產生糾紛，市府日前依例邀集新竹市監理站、新竹縣政府、汽車駕駛員職業工會、計程車駕駛業職業工會代表及竹市警察局等相關單位研商今年農曆春節計程車運價調整方案，決議比照往年春節期間實施方案。

新竹市計程車2024年農曆春節運價調整方案出爐，一律跳表收費，運價按原規定收費方式加收3成，加成計費期間為除夕前2日至大年初五，也就是2月7日凌晨0時起至2月14日，為期8天。

市府交通處強調，計程車司機若未依跳表收費或沒有執業資格等違規情形，將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。為提醒乘客春節期間搭乘計程車的收費加價措施，近日已經印製中英日文對照農曆春節運價貼紙，供計程車駕駛黏貼於車廂後座，加強宣導春節加成措施。

春節 計程車司機 新竹

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