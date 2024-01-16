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鼓勵新設立私立長照機構提升服務品質 符合資格每床補助24萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市衛生局為提供更好長照服務，協助私立住宿長照機構提升服務品質，新設立私立機構，只要符合資格，首年每床補助24萬元，每院最高100床，盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質。圖／聯合報系資料照
台北市衛生局為提供更好長照服務，協助私立住宿長照機構提升服務品質，新設立私立機構，只要符合資格，首年每床補助24萬元，每院最高100床，盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質。圖／聯合報系資料照

台北市衛生局為提供更好長照服務，協助私立住宿長照機構提升服務品質，特訂「台北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」並於今年起開始實施，新設立私立機構，只要符合資格，首年每床補助24萬元，每院最高100床，盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質。

根據統計，目前台北市有6家公立住宿式長照機構及3家私立住宿式長照機構，共計9家，未來新設立私立機構人力配置符合，並收住「管路、造瘻口、植物人、長期臥床(含重癱)」或「具行動能力之失智症」者，補助基準以床數計算，首年每床新台幣24萬元，每院最高100床，以協助機構改善設施設備、提升長期照顧服務品質。

衛生局說明，今年度共編列1800萬元預算，申請單位將進行初審及複審，負責審查補助申請計畫及照護品質提升規畫，以確保符合補助資格並將資源進行有效分配，審核通過後以申請第1期款75%額度核發，個案入住後一年後看品質服務，再撥第二期25%。

衛生局盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質，同時將減輕機構經營負擔，能有較充裕經費，照顧有長照需求長者及民眾，共同努力提升臺北市的長期照護服務水平。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 衛生局 住宿

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