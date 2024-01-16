下周強冷空氣 賈新興：最低恐7度高山可能下雪

強冷空氣要來了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，這波冷空氣強度逼近寒流，下周一中午起至下周三受影響，預估最低溫於23日(下周二)深夜至24日（下周三）清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率，台北氣象站低溫可能接近10度。下周二中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。

賈新興指出，明天清晨宜花東及恆春半島零星短暫雨，18日午後花東及恆春半島轉有局部短暫雨，19日花東仍有局部短暫雨， 傍晚受鋒面影響， 西半部轉有局部短暫雨。

20日（周六）傍晚起恐受大陸冷氣團南下影響，中午前西半部有局部短暫雨，花東有局部短暫雨。21日基隆至新北東側及宜花東仍有零星短暫雨。

賈新興指出，22日（下周一）中午起至24日（下周三）有受接近寒流影響的機率，22日中午起桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，23日苗栗以北、台中山區及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。24日宜花東多雲，25日冷氣團減弱，氣溫逐漸回升， 各地天氣穩定。

他表示，預估最低溫於23日深夜至24日清晨，苗栗以北空曠地區有接近或低於7度的機率，台北氣象站有接近10度左右的低溫。23日中部以北2000公尺以上高山地區，不排除有降雪、結霜、下冰霰或路面結冰的機率。

賈新興指出，展期資料顯示，1月下旬後半乾冷，農曆年前左右開始轉暖濕。但後期預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。