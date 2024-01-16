今下半天開始回暖 天氣風險：周末起入冬最有感降溫

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧指出，今下半天開始回暖，周五水氣增周六鋒面掠過，鋒面通過後冷空氣逐漸南下，有機會達到寒流等級，下周日晚間到下周二冷空氣南下幅度明顯，恐成入冬以來最有感的一次降溫。

柯聿寧指出，今白天仍受東北季風影響，天氣陰涼，下午隨風向由東北轉為偏東風，氣溫有機會稍回升1-2度，東半部到恆春半島受東北到偏東風影響，天氣仍不穩定。

白天西半部回溫快速，明日起到周五受高壓迴流帶來較暖濕空氣影響，各地溫度逐日上升，夜間西半部因雲量少，仍有輻射冷卻作用，清晨有些涼意。預估周五水氣增多明顯，西半部沿海雲量增多有零星降雨機會，不過內陸回暖明顯，加上水氣變多，白天近午時稍微有悶熱感，東半部則仍然有局部地形降雨。

柯聿寧指出，周五晚間到周六上午台灣附近有鋒面系統發展並東移，各地有局部短暫雨，預估整體雨量不多，鋒面通過後冷空氣逐漸南下，北部溫度漸漸下降，中南部六日天氣轉變還不明顯，但溫度也逐漸下降。

柯聿寧指出，下周日晚間到下周二冷空氣南下幅度明顯，加上華南水氣東移，各地雲量增多，降溫有感，下周一、二中南部也需要防範低溫，依目前預報資料來看有機會達到寒流等級，下周三水氣減少變乾冷，但早晚仍然寒冷，白天高溫略回升一些，下周四冷空氣減弱整體回暖較多。