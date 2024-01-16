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吳德榮：明起逐日回暖 下周日強冷空氣恐達寒流等級

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吳德榮：明起逐日回暖 下周日強冷空氣恐達寒流等級

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
明起東北季風減弱，逐日回暖。本報資料照片
明起東北季風減弱，逐日回暖。本報資料照片

天氣又有變化了，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，明起東北季風減弱，逐日回暖，周五至周六鋒面影響、天氣轉變。下周日起鋒面後大規模的「強」冷空氣逐漸南下，恐達寒流等級。

吳德榮指出，今東北季風影響，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；北台稍涼，中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫：北部13至19度，中部11至25度，南部12至26度，東部14至24度。

明天東北季風減弱，西半部晴朗穩定、氣溫升，東半部偶有零星短暫飄雨的機率。周四、 周五各地晴朗穩定、氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部水氣逐漸增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，周五晚至周六鋒面影響、天氣轉變。下周日起鋒面後大規模的「強」冷空氣逐漸南下；下周日、下周一氣溫逐日漸降，下周二至周四(23至25日)清晨氣溫降至最低。

吳德榮表示，目前大部分模式的模擬強度已超過「強烈大陸冷氣團」，部分模式(歐ECMWF、美GFS)甚至達到「寒流」標準。至於會降至幾度？因各國模擬並不一致，持續調整中，應繼續觀察。

氣溫 吳德榮 東北季風

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