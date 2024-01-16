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健康你我他／戒藥改壞習慣 維修身體零件

聯合報／ 文／以薰（新北市永和）
新年度，要用新的好習慣來取代壞習慣。圖／以薰提供
新年度，要用新的好習慣來取代壞習慣。圖／以薰提供

新春伊始，萬象更新。每年這個時候我都會訂立新年新目標，不過總是以精進工作及學習為主，沒想到健康也需要徹底檢討改善。

進入知天命之年，身體的確產生些許變化。首當其衝是視力模糊，雖然重配眼鏡，但仍未能看清楚，或許是視力、散光雙眼都差很大，如果用眼過度，經常會頭痛欲裂，一年不知吞了多少顆止痛藥。

牙科診所裡吱吱叫的機器，向來讓人卻步，多年沒牙齒毛病，也就能不進去就免了。哪知近二、三年牙齒也開始抗議，我的牙齦浮腫，只得乖乖躺上診療椅，讓牙醫師清除囊疱並洗牙，被醫師叮囑每半年要主動來洗牙。哎，我又得克服心理障礙。

從前不解老媽為何要服用安眠藥，等到自己數羊數到累了，還兩眼閉不起來，我也開始吃安眠藥了，首次試服一次半顆，果然一覺到天亮，不過起床時頭有點昏。爾後，我吃了一陣子，竟然變慣性服用。履次告誡自己，一定要想辧法戒掉此種藥物依賴。

不想面對現實，我沒有做健康檢查。但不知除了上述的毛病，還有沒有其他隱藏的問題等著我去解決。新年度，不能再這樣了，我要用新的好習慣來取代壞習慣，服藥只能緩解症狀，但歸根究柢，還是要徹底維修身體零件，找回自己的健康。

醫師 視力

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