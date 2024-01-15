朝野衝刺人工生殖法修法　新會期恐從零開始

2024總統、立委大選過後，國會立委名單基本出爐，選前國民黨、民眾黨對於醫療領域修法磨刀霍霍，尤其是「人工生殖法」，選前立院就已討論多時。自2019年民進黨立委吳秉叡的修法草案一讀後，至今仍陷入膠著當中。衛福部長薛瑞元選後開出新政第一槍，表示健保改革與人工生殖法將優先討論。而準民眾黨不分區立委陳昭姿、準國民黨不分區立委陳菁徽兩人也都衝著人工生殖法而來，注定成為下會期立院的焦點。

人工生殖法行政院版本尚未出爐，仍在國健署的專家會議中討論，但為了將男同志代孕的法規納入，討論進度近乎全數打掉重來。而吳秉叡提出的草案雖通過一讀卻遭逢屆期不連續，立院討論進度也將歸零。

陳菁徽同時也是一名生殖醫師，她表示，無數同志、不孕症夫妻為了求子而憂鬱，根據國際研究，試管失敗的心痛程度其實跟罹患癌症一樣；她已實際協助許多人海外，且順利求子；走進立法院後，不僅黨團的醫師代表比其他黨派更多，女性代表也更多，黨內男性立委也相當支持。因此，對於人工生殖法修法樂觀看待，不僅朝野有共識，社會上也有許多期待，呼籲衛福部儘速提出院版。

陳菁徽說，在臨床看過無數血淋淋的案例，有個案為了求子「前後流產14次」，因此在她的協助之下，遠赴國外找代理孕母，產下第一子；後續為了第二胎再度嘗試試管，卻依舊不斷流產，存了10年的錢，才二度赴國外尋求代理孕母產下第二子。

推動代理孕母合法化近30年的陳昭姿表示，因為疾病而不孕的醫療性需求應該優先通過，民眾黨如今成為關鍵小黨，在人工生殖法的推動上將尋求國民黨、民進黨立委合作。

陳昭姿說，異性戀不孕症夫婦代孕合法化討論十幾年了，國健署在前署長邱淑媞任內早有「非專法」版本，上任後將以此為基礎，持續推動吳秉叡委員的修法版本，並視情況看是否需要推自己的版本；雖黨內目前立委任期預計為2年，但仍有信心且樂觀看待，2年內可以完成人工生殖法修法。

同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，雖說屆期不連續，但單身女性、女同志等部分早已有共識，修法難度較低可先推行，基本上沒有爭議需要再討論；且如今外國夫妻都可來台進行人工生殖，但同志家庭仍不行，同志不僅是次等公民，更被當作三等公民對待，同婚通過將滿五年，生育權不應再有異性戀優先的概念，完全沒有正當性。