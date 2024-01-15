新會期拚修「人工生殖法」陳昭姿：藍綠兩黨應拿出誠意

下屆不分區立委當選名單大致底定，準立委國民黨陳菁徽、民眾黨陳昭姿2人都衝著人工生殖法而來，不過雙方目前看似尚未有共識。陳菁徽表示，將針對不需要代理孕母的單身女性、女同志、未婚異性戀情侶部分，優先通過；而陳昭姿則希望優先將傳統異性戀不孕症夫妻，開放代理孕母部分優先通過。民團則說，生育權不應異性戀優先，同性戀排後面，應同時討論，依現實的技術難度分階段修法。

為搶救台灣低靡的生育率，朝野都將人工生殖法修法視作不可拖延的法案，但第一階段該如何討論，在野黨們恐怕就將陷入膠著。

陳昭姿表示，人工生殖法修法將分三階段推動，醫療性需求的異性戀夫妻優先開放代孕，第二則是近年討論的同志族群，最後才是社會尚未凝聚共識單身女性使用人工生殖。希望各黨派共同合作，民眾黨已有共識，而國民黨基本上也有意支持，民進黨雖說有婦女會成員阻擋，但仍有不少立委都有意願合作。

「我的底線就是異性戀夫妻代理孕母合法化。」陳昭姿說，因為疾病而造成的代孕需求並非社會議題，而是醫療性需求的醫療問題，社會各界討論多年，推動並不困難，且諸多草案版本都有涵蓋，若兩黨都認為民眾黨是關鍵小黨，在人工生殖法的合作上就得表現出誠意。

陳菁徽則說，第一階段優先開放「不涉及代理孕母」的單身女性、女同志伴侶、未婚異性戀情侶部分；第二階段才討論男同志、傳統異性戀夫妻開放代理孕母部分。

陳菁徽表示，台灣女性凍卵後使用率不及一成，原因在於台灣人工生殖法相當嚴格，女性沒有找到老公就無法解凍，但歐美、澳洲等國家早已開放單身女性使用精子銀行，凍卵使用率都高達3至4成，台灣仍有很大進步空間。

同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍則說，人工生殖法的修法層面雖然廣泛，但單身女性、女同志族群開放人工生殖早已有社會共識，應優先修法；開放代孕者仍有代孕機構規範、女性身體自主權保障、商業化代孕議題，以及多方法律權益等問題得考量，不宜倉促修法，新國會應提出更完整的版本，而非喊口號式的說要支持，卻沒有實體作為。

黎璿萍指出，同婚通過今年將滿5年，討論生育權不應再有異性戀優先的觀念，而外國的異性戀夫妻都可來台進行人工生殖，但台灣的同志族群卻依舊被擋在門外，甚至不如次等公民，淪為三等公民。