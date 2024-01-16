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XBB疫苗供貨緊 院所暫停預約

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台北榮總等多家醫療院所陸續公告「Novavax XBB供應不足」，即將暫停預約接種服務。本報資料照片
台北榮總等多家醫療院所陸續公告「Novavax XBB供應不足」，即將暫停預約接種服務。本報資料照片

新冠疫情升溫，國內新冠ＸＢＢ疫苗打氣漸旺，衛福部疾管署統計，上周五共三萬四八八三人次接種疫苗，創去年九月底開打以來的單日新高，不過，台北榮總等多家醫療院所陸續公告「Novavax XBB供應不足」，即將暫停預約接種服務。

疾管署發言人羅一鈞表示，上周五莫德納ＸＢＢ疫苗接種二萬四二三六人次，Novavax XBB疫苗一萬六七四人，均為本波開打以來最高數字，顯見打氣真的旺。

Novavax XBB疫苗目前第一批剩餘庫存量為八萬八七九○劑疫苗，估計本周可能打完；事實上，許多醫療院所陸續停止該疫苗預約接種服務，因已無疫苗可打。

對此，羅一鈞解釋，食藥署日前赴倉儲抽樣查核，發現約卅三萬劑疫苗運送溫度不符原廠規定，其中十六萬多劑尚符合運送冷鏈規範，食藥署將於十九日檢驗與審查，如合格，疾管署盡速配送，預計醫療院所下周即可恢復預約。另十六多萬劑疫苗因已超出原廠冷鏈規定，須銷毀，業者允諾本月底進口另一批疫苗。

疫苗 疾管署 食藥署

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