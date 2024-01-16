代孕是否優先開放 藍白看法不同

新科立委國民黨籍陳菁徽、民眾黨籍陳昭姿兩人均希望儘速完成人工生殖法草案修法，但兩人優先順序卻大不同，一方希望先讓較少爭議、不需代理孕母的單身女性、女同志、未婚異性戀情侶納進人工生殖適用對象，但另一方則認為，優先通過「異性戀不孕症夫妻開放代理孕母」；雙方需先達成共識，才能順利跨出修法的第一步。

「我的底線就是異性戀夫妻代理孕母合法化。」陳昭姿說，人工生殖法修法應分三階段推動，首先為推動醫療性的不孕症異性戀夫妻代理孕母合法化，其次為同志族群代孕、單身女性使用人工生殖。因疾病而造成的代孕需求，屬於醫療問題，而非社會議題，社會各界討論多年，推動並不困難。

陳昭姿強調，「若藍綠兩黨都認為民眾黨是關鍵小黨，在人工生殖法的合作上，就應表現出誠意」。

陳菁徽則有不同看法，她認為，第一階段優先開放「不涉及代理孕母」的單身女性、女同志伴侶、未婚異性戀情侶部分；第二階段則為男同志、傳統異性戀夫妻開放代理孕母。

陳菁徽表示，台灣女性凍卵後使用率不及一成，是因台灣人工生殖法嚴格，女性須在有先生、婚約等情況下，才能解凍冰存卵子，一旦先生死亡，就無法使用卵子；反觀歐美、澳洲，早已開放單身女性使用精子銀行，凍卵使用率達三至四成，台灣仍有很大進步空間。