計程車春節加成 北北基加30元 竹市多3成

春節假期將至，各縣市計程車春節加成費用相繼公布，雙北、基隆、桃園、台中、台南、高雄市和屏東縣同步實施，2月5日零時起至14日24時止，為期10天，除北北基每趟次加收30元外，其餘縣市加收50元，新竹市則是每趟加收車資30%。至於桃園機場排班計程車，預計每趟次加收100元。

各縣市交通局表示，無論是春節、夜間加成，或國道通行費，都計入跳表金額，民眾只要按表支付，司機不得額外收費。

北北基有5萬多輛計程車，將從春節連假前3天起加成30元收費，即2月5日零時起月14日24時止，共計10天。雙北交通局表示，加收30元由跳表計入，依跳表金額支付車資；新北瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北市特殊路線價格，瑞芳火車站到九份收費260元、金瓜石340元、十分寮670元、雙溪830元；烏來覽勝橋旁台車、烏來停車場到纜車站340元、內洞森林遊樂區510元、捷運新店站830元。夜間加成仍是20元。

台中、台南、高雄和屏東縣加成收費時間都是2月5日零時起月14日24時，每趟次加收50元。彰化縣今年起計程車費率改和台中市一致，起跳1.25公里85元，每200公尺加收5元；春節費率從2月9日至14日，加收50元。

桃園市計程車春節收費擬比照去年，預計2月5日零時起至14日24時，每趟次加收50元；桃園機場排班計程車則是每趟次加收100元，但仍待簽核後再公告。

新竹市則是每趟加收30%，2月7日零時至14日24時為期8天，一律跳表加成計費，否則依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。

嘉市計程車客運商業同業公會理事長林銀池說，去年起雲林及嘉義縣市春節運價一致，今年從2月8日至14日全日皆按夜表加收50元。台東從2月7日至16日，同樣全日採夜間費率再加收50元。