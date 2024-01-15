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周日強烈冷氣團來襲下探11度 一路冷4天可能升級寒流

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周日強烈大陸冷氣團報到，溫度顯著下降，是否轉寒流待觀測。示意圖。圖／本報資料照片
周日強烈大陸冷氣團報到，溫度顯著下降，是否轉寒流待觀測。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，東北季風持續影響，不過明天雨區縮減，迎風面北東山區局部短暫雨。周三至周五回溫，主要降雨為東半部，周五下半天起北部也轉雨。周日強烈大陸冷氣團報到，溫度顯著下降，是否轉寒流待觀測；下周一北部低溫下探11度、中部12度、南部及東部14度，估可能一路冷到下周三。

中央氣象署下午發布陸上強風特報，明晨前，桃園至雲林沿海空曠地區，及澎湖、金門易有9至10級強陣風；基隆北海岸、嘉義、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，中央氣象署下午也發布大雨特報，東北季風影響，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區，有局部大雨發生機率。

中央氣象署預報員林定宜指出，目前北台灣、東半部地區仍在下雨；今晚至明天，仍持續受東北季風影響，明天雨區縮減至基隆北海岸、大台北山區及東半部地區，有局部短暫雨。

他說，明天西半部、東北部低溫13至16度、花東17至18度；北部、東半部明高溫19至23度，其他地區24至26度。

林定宜提醒，明晨前，桃園至雲林沿海空曠地區，以及澎湖與金門留意9至10級強陣風；基隆北海岸、嘉義、恆春半島沿海空曠地區，綠島、蘭嶼及馬祖也有較強陣風，海邊活動注意安全。

周三至周五溫度回升，主要降雨在東半部；不過，自周五下半天起，鋒面漸近，天氣不穩，北台灣轉為局部短暫雨，其他地區多雲。

林定宜指出，周六下一波鋒面通過，東北季風增加，北部、東半部涼冷，屆時水氣很多，中部以北、東半部局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他說，周日強烈大陸冷氣團南下，是否轉成寒流等級，因後期預報仍有不確定，尚待觀察，不過預估可能一路冷到下周三。

周六北部低溫16至21度、中部16至26度、南部19至27度、東部19至24度。周日起，溫度顯著下降，下周一北部低溫11至15度、中部12至22度、南部14至24度、東部14至19度。

此外，林定宜也表示，中南部、馬祖周四夜晚清晨留意局部霧或低雲。下周一晚間至下周三，若氣溫及水氣配合，中部以北3500公尺以上高山，可能有路面結冰或下雪等機率。

低溫 氣象署 冷氣團 寒流

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