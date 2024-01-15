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旅客提早3小時到！怒等安檢怕趕不上飛機 桃機：安檢線升級中

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
旅客不滿指出，今天在桃園國際機場一航廈，等候安檢通關多時，提心吊膽就怕趕不上飛機。圖／讀者提供
旅客不滿指出，今天在桃園國際機場一航廈，等候安檢通關多時，提心吊膽就怕趕不上飛機。圖／讀者提供

有旅客不滿指出，今天上午在桃園國際機場一航廈，等候安檢通關多時，提心吊膽就怕趕不上飛機。機場公司回應，排隊人潮較集中在等待安檢，持續加派人力引導，航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備，由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，因此目前僅7線提供服務，預計1月22日完成啟用後，恢復安檢量能。

旅客Mark（化名）投訴，他搭乘春秋航空飛往上海班機，提早3小時到機場，排隊通關超過1個多小時，好不容易趕上飛機，無奈排隊人龍不斷。

他喊話，希望機場能開放卡在隊伍內、飛機即將起飛的旅客，優先過關，機場應有應變作為，而非讓旅客乾等擔憂錯過飛機。

機場公司回應，依據桃園機場航班運量整點人數預報資料顯示，第一航廈出境自早上6時至下午3時平均每小時約有2000人次。

機場公司表示，由於各級學校陸續放寒假、選後離境人潮較多，加上第一航廈早上6時至下午3時為離境尖峰時段，排隊人潮較集中在等待安檢，除持續加派人力到場協助引導，航警局早上5時已開滿安檢線，航警局原在第一航廈離境安檢線共有8條，其中1條近期更新設備，由傳統X光機升級為電腦斷層掃描儀，目前只7線提供服務，預計1月22日完成啟用及訓練，加入後能增加安檢量能。

機場公司提醒，旅客提早到機場報到，並掌握加速出入境通關效率技巧，一是善用智慧化服務，

每日出境尖峰時段為上午7時至10時、下午2時至4時及晚上9時至11時，籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或市區預辦登機完成報到。

其次，預先確認託運規定，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。

第三，減少複查，通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

機場公司回應，安檢線8條其中1條近期更新設備，22日完成啟用後，恢復安檢量能。圖／讀者提供
機場公司回應，安檢線8條其中1條近期更新設備，22日完成啟用後，恢復安檢量能。圖／讀者提供

桃園機場 安檢

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