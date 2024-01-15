土壤地下水整治有成 南市首例含氟工廠解除列管

統懋半導體公司新市廠土壤及地下水汙染整治場址改善有成，土壤及地下水汙染物經驗證濃度均低於管制標準，環境部今公告解除土壤及地下水汙染整治場址列管，此也為台南市首例含氟有機溶劑整治場址解除列管。

環境部指出，南市環保局為釐清工業區地下水汙染整治責任，2016年辦理南市新市工業區土壤及地下水汙染調查工作，發現土壤及地下水受有機溶劑汙染，土壤汙染物「順-1,2-二氯乙烯」；地下水汙染物「氟鹽」、「氯乙烯」、「1,1-二氯乙烯」、「順1,2-二氯乙烯」、「三氯乙烯」均超標。

因此南市環保局依土壤及地下水汙染整治法規定，2018年3月28日公告為土壤及地下水汙染控制場址、環境部同年8月15日公告為土壤及地下水汙染整治場址。

南市環保局要求該公司提出整治計畫以進行汙染改善工作，整治期間由也會追蹤監管。統懋半導體公司歷經4年整治改善期程，花費金額達2600萬元，今年7月經南市環保局驗證後，顯示土壤及地下水汙染物濃度已低於管制標準，環境部今公告解除其列管，完成土地活化面積約2萬平方公尺。

環境部強調，工業區的存在可帶動區域經濟發展及增加當地就業機會，但密集的產業聚落也導致汙染潛勢增加，工業區內的事業應加強與工業區的目的事業主管機關合作，辦理工業區土壤及地下水品質監測，建立預警機制，有效預防土壤及地下水遭受汙染，確保工業土地永續利用。