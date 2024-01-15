成大醫學院成立東原糖尿病研究中心 推動醫療研發

「糖尿病」一直名列10大死因，成大醫學院成立東原糖尿病研究中心，今天揭牌，希望鏈結產官學促進研發成果、落實糖尿病臨床醫療，增進糖尿病人醫療與生活品質。

成大表示，醫學院有扎實醫學研究量能，附設醫院具完善醫療照護體系，有能力在糖尿病領域盡更多心力。不僅要投入糖尿病研究醫療科技創新，也強化產官學鏈結與技轉平台，研發成果將落實臨床醫療與照護，提升病友醫療與生活品質。

研究中心以東原命名，出自糖尿病研究先驅、成大醫院創院院長戴東原，表達「緬懷、傳承弘遠之志」。首任中心主任由醫學院內科學科教授暨附設醫院內科部新陳代謝科主任歐弘毅擔任，設有研究、教學、行政3個團隊。

校長沈孟儒主持揭牌，醫學院長沈延盛、成大醫院院長李經維、戴東原遺孀戴林淑慧及戴槐青、戴珮青等家人出席，「對成大重視糖尿病醫學、不忘前人之志的心意備感欣慰」。

沈孟儒表示，糖尿病是許多疾病的源頭，盛行率高，還會引許多併發症。樂見研究中心成立，學校會全力支持。戴東原是國內糖尿病醫療研究領域泰斗，也是成大醫院創院長，研究中心從事相關研究者一定要有使命感，以不辱使命。

台大醫學院教授莊立民為戴東原嫡傳弟子。他指出，台大很早就有很好的糖尿照護模式，但沒有研究中心，很高興成大以老師名字成立糖尿病研究中心，期待未來有豐富、多姿多彩的研究成績。

戴東原兒子戴槐青醫師代表家人致詞說，父親一生多數心力放在醫療及行政上，但對研究仍有很大熱情，謝謝成大延續父親的心願，設立研究中心，有心對糖尿病研究做更多貢獻，也希望在將來的某一天，研究論文能出現「東原糖尿病研究中心」。

研究中心主任歐弘毅表示，將媒介成大從事糖尿病相關研究人員與國內學研機構共同進行國家型研究計畫。結合「中華民國糖尿病學會」、「糖尿病衛教學會」等學術團體就醫藥政策提出策略方針。並促進轉譯醫學研究，整合基礎、臨床資源，推動產官學合作。