影／台灣燈會交通疏運計畫出爐 台南走春賞燈注意這些道路管制

台南市政府因應春節及連續假期，今天發布交通運輸計畫，因2月3日起安平燈區開展，林默娘公園周邊道路將管制，做為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道。高鐵燈區2月24日開展，5條道路作為行人徒步區及接駁車專用道，建議到高鐵燈區民眾可搭乘雙鐵，市區民眾搭乘高鐵快線接駁車，安平燈區可在台南火車站搭接駁車。

副市長葉澤山說，適逢台南400，除舉辦大型慶祝活動，一些例行性活動也都擴大舉辦，「2024台灣燈會｣在台南，規畫高鐵燈區及安平燈區，安平燈區2月3日至3月10日，高鐵燈區2月24日元宵節至3月10日。1月21日在新營先有吉米大型藝術裝置展，接著有天鵝湖、月津港燈節等活動；2月3日安平燈區開展當天有明華園媽祖大戲，而高鐵燈區部分另有蘭花展，加上許多廟宇都有大型慶典，精彩可期。

葉澤山建議，前往高鐵燈區可搭乘雙鐵，市區民眾搭乘高鐵快線接駁車；安平燈區可在台南火車站搭接駁車，若開車請停燈區外圍，再轉乘停車場接駁車。相關資訊可在2024台南行春官網、台南市政府交通局官網、台南市政府即時交通資訊網查閱。

交通局長王銘德表示，估計燈會期間假日最大參觀人次將有45萬人次，交通局針對2處燈區不同的交通環境及可能衍生的交通狀況，由燈區核心至外圍道路逐步檢視規畫，確保行人動線及安全。因應2月3日起安平燈區開展，林默娘公園周邊安億路、慶平路、光州路、運河路等將管制，做為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道；遊客或鄰近各火車站沿線的民眾，建議搭乘火車於台南車站出站後，轉乘活動接駁車「台南火車站線」抵達安平燈區。

安平燈區增闢臨時停車場約5千餘席，機車7千餘席，南下車輛請行駛四草大道至觀夕平台周邊停車，東側及南側來的遊客請停於永華路市府周邊，均可轉搭停車場接駁車到達安平老街及燈區；騎機車民眾可由光州路與安億路的交叉口進入億載金城南邊的安億路停車。

高鐵燈區2月24日開展，因預期觀展人潮可能溢流至周邊道路，將管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道及武當路（站區南路至歸仁12路）、高鐵一路，做為行人徒步區及接駁車專用道。開車前往燈區的民眾，請由大潭交流道銜接高發二路，可直達新闢的燈會臨時停車場，有近6千席停車格位；騎機車民眾請依循指示停放高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等，假日期間並開放歸仁15路部分路段停車，合計約1萬餘席機車位。

市議員穎艾達利表示，因多條路線管制及調整，並成為單行道，建議把資料提供給圖資公司，以利導航；另個燈區、接駁站、廁所等必須做好指引與標示，且應標示距離；停車區、轉運站等設路線點，以利遊客即時找到最便捷的交通路線。