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青少年網路成癮日增 嘉南療養院團隊推抗成癮組合療法

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
網路成癮青少年日增，嘉南療養院推出組合療法。圖／院方提供
網路成癮青少年日增，嘉南療養院推出組合療法。圖／院方提供

數位化世代網路成癮的青少年日增。衛福部統計，台灣已有至少3.1%青少年達到網路遊戲成癮診斷標準，影響學業、人際關係、身心健康還可能伴隨憂鬱、焦慮等精神問題。衛福部嘉南療養院表示，已設計出結合成癮跨理論模式敘事治療、評估及親子介入模式，期望能幫助面臨困境的青少年。

醫師謝建宏表示，成癮跨理論模式是描述個體戒除成癮行為歷程與階段的模式，包括懵懂期、沉思期、準備期、行動期、維繫期、復發期等。這個模式可以幫助治療師了解個案的動機、阻抗、準備度等，並提供適當的介入策略。

敘事治療則是一種後現代的心理治療方式，通過傾聽個案故事，幫助找出遺漏片斷，從而引導重構積極故事，喚起發生改變的內在力量。這兩種治療方式結合，可以讓網路成癮的青少年從不同的角度審視自己的行為，並發現自己的力量和能力，進而產生改變。

職能治療師簡穎君表示，青少年網路成癮可能因壓力、無聊、寂寞、尋求認同、好奇等原因產生上網衝動，並形成固定行為模式如玩遊戲、看影片、刷社群等來獲得暫時的滿足感，卻忽略自己真正的目標和強項能力。

她認為，要改善網路成癮，必須判斷刺激源，認識自己的行為模式，探索自己的目標和強項能力，想出新的策略來維持新行為、預防復發。

職能治療師劉文升則說，網路成癮青少年往往自我覺察不足。要增加自我覺察，並在親子間建立不批判的溝通模式，這樣有助於處理情緒、接納自己，連結自己的渴望，最後達成自我認同的遷移。

嘉南療養院表示，已組成網路成癮服務團隊，希望幫助更多網路成癮青少年，讓他們能夠重新找回生活的意義和價值。呼籲社會各界關心網路成癮問題並提供相關資源和服務，讓網路成癮青少年能夠及時得到適切協助和支持。

嘉南療養院兒童青少年服務團隊。圖／院方提供
嘉南療養院兒童青少年服務團隊。圖／院方提供

網路成癮 治療師

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