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血糖太低留意2徵兆 這種飲料有效急救

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
醫師提醒，血糖太低，要注意冒冷汗、心慌等警示徵兆。新聞示意圖非當事人，記者賴昀岫／攝影
醫師提醒，血糖太低，要注意冒冷汗、心慌等警示徵兆。新聞示意圖非當事人，記者賴昀岫／攝影

今天氣溫較昨天明顯下降，部分地區在清晨到上午跌破10°C，醫師指出，天冷就想吃高熱量食物，加上躲在室內不太動，都會影響熱量消耗及血糖控制；不過如果血糖太低，要注意冒冷汗、心慌等警示徵兆，可以食用含糖巧克力、汽水、運動飲料等急救。

有些民眾因為飲食不正常等原因，出現低血糖的狀況，而糖尿病患者更要注意，台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，糖尿病患者的低血糖，可能服用藥物或施打胰島素造成，平常要注意冒冷汗、心慌等警示症狀，如果家裡有血糖機就可以測一下，也要準備升糖物質，如好吸收的單醣類，或升糖激素等胰島素拮抗劑，第一型糖尿病患者更要準備好。

黃國晉說，雖然會提醒民眾，平常要少喝可樂、汽水等含糖飲料，不過在緊急狀況下，不少患者反應，喝下之後低血糖狀況恢復得較快；也可以準備容易後收的方糖、運動飲料等，有糖分的巧克力也可以；如低血糖快暈厥，家人可以趕快協助施打升糖激素。

黃國晉提醒，第一型糖尿病患者有使用胰島素，一定要注意血糖控制，常發生低血糖的族群，包括使用控制胰島素的針劑或藥物；腎臟病病人，因為對胰島素的排除跟代謝會受影響；老年人；或打了胰島素針劑或藥物後忘記吃東西，這種個案在門診蠻常碰到；也有些屬於生病或者胃口不好的，同樣比較容易低血糖。

黃國晉進一步指出，使用「168」等間歇性斷食，一定要確保沒有糖尿病，糖尿病患者盡量避免。還有些民眾，會在使用胰島素控制藥品或針劑後出門運動，也有些人擔心運動前進食對腸胃不好，基本上都還是建議吃完東西再出門，也可以帶著甜食等升糖物質，國外則有些糖尿病患者，隨身攜帶急救小卡，告訴旁人如何協助處置。

黃國晉提到，天氣冷就會想吃多一點，例如吃火鍋或高熱量食物，也可能窩在室內吃零食、上網，且天氣冷也不想動、熱量消耗減少，一定會影響熱量消耗，如要活動的民眾，也要留意做好臉部、手部保暖，穿裙子的話要把腿部包住，帶暖暖包等。

患者 糖尿病 運動

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