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智慧系統控制紅綠燈 加速救護車通關

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
交通部運輸研究所長林繼國（右）15日召開記者會指出，目前正已有緊急救援車輛優先號誌控制的系統，預計最先於台中市進行實作。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
交通部運輸研究所長林繼國（右）15日召開記者會指出，目前正已有緊急救援車輛優先號誌控制的系統，預計最先於台中市進行實作。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

無人機可分析路況，減少交通衝突；智慧系統可以掌控交通燈號誌，協助急救車輛快速通過。交通部運輸研究所長林繼國15日召開記者會指出，目前正已有緊急救援車輛優先號誌控制的系統，預計最先於台中市進行實作，未來盼能普及到各地方政府。

立法院去年三讀通過道路交通安全基本法，盼推動實施道路交通安全相關法規、道路交通安全政策與綱要計畫、推動計畫，並定期評估檢討及公布道路交通安全政策推動狀況。

統一各地交通號誌

林繼國指出，道路交通安全基本法施行之後，行政院各部會每四年都要提出「交通安全綱要計畫」，供行政院核定，盼能兼顧駕照資格、保險、道路環境與執法面等九大面向。

他表示，在113年會推動新工作，發展預防性道路安全分析工具，包括制定「道路安全檢查表」，讓既有的道路或新建道路，有個檢查的制度，以及時找出存在道路交通風險的問題。同時，應用無人機空拍的技術，分析路段道路衝突的狀況，增加交通事故預防的能力，未來更希望能技術授權廠商，持續推廣應用。

林繼國也坦言，目前事務上，因為地方政府有不同的管理單位，導致交通號誌設置上並不一致，甚至出現規範中沒有的交通號誌。未來盼能參考國際範例，設置交通號誌設置參考指引，減少用路人的困擾。

控制燈號加速救援

他也說，113年會持續辦理「5G數位交通神經中樞系統」功能，首先就是會提升緊急救援車輛優先號誌控制的策略，例如當救護車要通過路口前，紅綠燈會延長綠燈時間，加快車輛的救援速度，同時優化人工智慧知識庫，與台中市交通局進行實作場域驗證。

林繼國表示，過去高雄與桃園自行尋找廠商，進行緊急救援車輛優先號誌控制的措施，但這些系統都不是最優化的狀態，所以希望能從運輸研究所開始，找到好的作法，進行實作，後續建立指引，並普及到各單位。

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