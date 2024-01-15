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中醫走進文學 流行歌本草綱目方文山談知識流傳

中央社／ 台北15日電

街頭巷弄中醫診所、中藥房林立，人們對中醫不陌生，不只是養生、治病好選項，還有文學價值，流行歌「本草綱目」作詞人方文山認為知識載體流傳不易，能被傳抄至今都富參考意義。

台灣中醫臨床醫學會昨天舉行「第10屆第3次會員大會暨臨床研討會」，不只邀請開業診所中醫師陳嘉帆談抗生素的冬天需要中醫，基隆長庚中醫針傷科主治醫師王朝慶談古典漢醫新時尚，連方文山也分享本草、文字、印刷的特別演講，讓中醫以不同形式走進民眾心中。

方文山在演講時提到，古代的知識載體流傳，相當不易，以宋代醫書為例，它是用國家力量校改，至於一般民眾熟知的「本草綱目」，從完稿到印刷、刊行，整整花了18年，漢字極度蘊含形音義。中醫能被傳抄至今的文獻，在文學、醫學上都富參考意義。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方致詞時表示，因COVID-19疫情來襲，台灣的中醫利用率明顯提升，臨床療效是醫學的生命、文字是醫學紀錄的載體。從醫學發展來看，西醫處理人所生的病、中醫處理生了病的人，臨床標的不同，所以治療模式不大一樣。

陳麒方說，東亞先民的醫藥方術知識，大概在漢代總成，後來遣唐使與鑑真和尚把這些知識帶到日本，江戶時代發展出漢方，如今日本有漢方醫學專科，台灣與韓國則有中醫學系、韓醫學系，中醫、韓醫，與西醫共存健保架構系統。

陳麒方提到，台灣首名醫學博士杜聰明過往授課，也在課程講到中醫的精華在鍼灸與「傷寒論」湯藥、本草應用。這些中醫外治、內治的技藝，多數透過不同文字模式記載，影響現代醫學發展，並與主流西方醫學相互協作，治病救人。

中醫 醫學 醫師

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