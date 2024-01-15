春節盛產吃當季！4撇步挑茂谷柑 百香果放1周恐腐敗

農曆春節將至，正值茂谷柑採收期，茂谷柑果型扁圓福泰，色澤金黃亮麗，象徵大吉大利、吉祥如意的象徵，因此也是春節送禮的熱門水果，農業部農糧署分享4大關鍵，挑選果型呈扁圓形、果實結實富彈性、果皮呈現亮麗橙黃色、用手輕脫感覺飽滿具重量感等，就能買到優質茂谷柑。

農糧署在臉書粉專「鮮享農YA」指出，茂谷柑為春節拜會親友送禮的最佳選擇，不僅外型討喜，皮薄果瓣飽滿多汁、果肉纖維柔軟細膩、柑橘香氣芬芳，酸甜比例恰如其分，更富含營養成分，尤其一顆茂谷柑（200g）即可提供每日所需膳食纖維總量的13％，適量食用除能獲得多重營養成分，也能促進腸胃蠕動幫助消化，。

農糧署指出，想要挑選到優質的茂谷柑可根據4個小撇步，從果型、果皮、果色、重量等做為判斷標準，包含果型應呈扁圓形；果實應結實富有彈性，不能有皺縮或失水狀態；果皮要完全轉色，呈現亮麗的橙黃色，而且表皮油胞細小具光滑感；用手輕托時，感覺飽滿具重量感。

農糧署表示，雲林古坑、斗六是國內茂谷柑主要產區之一，果實品質優良，每年1至2月份正值當地茂谷柑產季，建議消費者除了到通路、市場採買外，也可洽詢產地產銷班或合作社選購。

除了春節採收期的茂谷柑，一年四季都有出產的百香果也是年節大魚大肉後，最佳搭配的飯後水果。農糧署表示，百香果中部產季為7月至隔年1月，南部則利用產期調節方式，將產季調至每年2月至6月採收；百香果除帶有酸甜風味，更還有維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養。

但農糧署提醒，百香果不是「愈陳愈香」，需要把握品味時機。由於百香果採收後，果實仍會進行呼吸、蒸散等生理作用，因此果實也會隨著採收時間及環境改變。