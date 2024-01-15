今明濕冷 周三回溫周六冷氣團報到

受東北季風影響，今明兩天北台灣及東部地區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷，中南部地區影響較小。周三起東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，但周末將有一波冷氣團報到，全台氣溫溜滑梯，下周最低溫可能下探至10度左右。

今天東北季風增強，北部、東北部易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率。北部氣溫約16至22度，中部15至24度，南部18至25度，東部18至24度。明天大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區晴時多雲。周三起，東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，陽光露臉，僅東半部地區有局部短暫雨。北部氣溫18至25度、中南部18至28度，東部18至24度。