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今明濕冷 周三回溫周六冷氣團報到

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今天東北季風增強，北部、東北部易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，外出民眾穿起厚外套及連身帽保暖。記者侯永全／攝影
今天東北季風增強，北部、東北部易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率，外出民眾穿起厚外套及連身帽保暖。記者侯永全／攝影

東北季風影響，今明兩天北台灣及東部地區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷，中南部地區影響較小。周三起東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，但周末將有一波冷氣團報到，全台氣溫溜滑梯，下周最低溫可能下探至10度左右。

今天東北季風增強，北部、東北部易有短延時強降雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生機率。北部氣溫約16至22度，中部15至24度，南部18至25度，東部18至24度。明天大台北、東半部仍有局部短暫雨，其他地區晴時多雲。周三起，東北季風減弱，各地氣溫逐日回升，陽光露臉，僅東半部地區有局部短暫雨。北部氣溫18至25度、中南部18至28度，東部18至24度。

周六起，大陸冷氣團南下，各地氣溫驟降，北部民眾明顯感受寒冷，最低溫約12度左右，中南部地區低溫也僅14度，東部15度。這波冷氣團最冷時間點將落在下周二、周三，最低溫有機會下探至10度以下。

今天受東北季風影響，北台灣轉為濕冷，外出民眾裹著圍巾保暖。記者侯永全／攝影
今天受東北季風影響，北台灣轉為濕冷，外出民眾裹著圍巾保暖。記者侯永全／攝影
受東北季風影響，今明兩天北台灣及東部地區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷，外出民眾穿起厚外套及連身帽保暖。記者侯永全／攝影
受東北季風影響，今明兩天北台灣及東部地區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷，外出民眾穿起厚外套及連身帽保暖。記者侯永全／攝影

氣溫 冷氣團 東北季風

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